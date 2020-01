Premiér reagoval na zverejnené telefonáty Andreja Danka s Alenou Zsuzsovou

Ak sa z vyšetrovacích spisov vynášajú veci, ktoré nesúvisia s trestnou činnosťou, ide o pochybenie zodpovedných osôb, ktoré by za to mali niesť zodpovednosť. Vyplýva to z vyjadrení premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Hovoril o tom po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na zverejnené telefonáty predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka s obžalovanou Alenou Zsuzsovou. Dodal, že Dankova komunikácia bola súkromná, neobsahovala podozrenie z trestnej činnosti, preto nemala byť zverejňovaná.

„Zverejňovanie súkromnej komunikácie kohokoľvek v SR bez toho, aby zakladala dôvod na podozrenie z trestnej činnosti alebo preukazovala nejaké nezákonné konanie človeka, je porušením zákonov,“ povedal premiér. Rovnako neschvaľuje vynášanie informácií z vyšetrovacích spisov. Kritizoval zásah do práva na súkromie.

Pellegrini zdôraznil, že ak sa v priebehu akéhokoľvek vyšetrovania alebo získavania dôkazov dostane do rúk orgánov činných v trestnom konaní aj materiál, ktorý nesúvisí s protiprávnou aktivitou, nedá sa naň prihliadať a ani nemá byť akokoľvek použitý.

Premiér považuje za nebezpečné, ak sa zverejňuje súkromná komunikácia. Iná situácia by podľa premiéra nastala, ak by sa v komunikácii dohadovala korupcia či trestný čin, avšak aj takéto zverejňovanie je podľa neho „na hrane“. „To má čítať prokurátor, vyšetrovateľ, nie občania,“ doplnil.

Na otázku, či by mal Danko odstúpiť z funkcie predsedu parlamentu, premiér odpovedať nechcel, má to podľa neho vysvetliť samotný Danko. „Nerobte zo mňa sudcu, pretože ja sa nebudem vyjadrovať na niekoho adresu, keď je zverejnená jeho súkromna komunikácia s pani, a tá komunikácia nemá súvis s trestnou činnosťou,“ skonštatoval.

Šéf parlamentu sa v stredu ku komunikácii priznal, podľa svojich slov však nevedel, o koho v skutočnosti ide. S Alenou Zsuzsovou podľa svojich slov neriešil pracovné ani politické záležitosti a nikdy sa s ňou nestretol. Danko podľa svojich slov politicky ani právne nepochybil.

Nahrávky a prepisy telefonátov Danka s Alenou Zsuzsovou zverejnili v utorok (28. 1.) viaceré slovenské médiá. Získali ich z dokumentov, ktoré má medzinárodná novinárska organizácia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Alena Zsuzsová je obžalovaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Nahrávky, na ktorých si Danko zrejme v roku 2016 dohadoval stretnutie s Alenou Zsuzsovou, sa našli v telefóne Mariana Kočnera, ktorý je tiež obžalovaný v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice.

Alena Zsuszová sa na pojednávaní v prípade Kuciakovej vraždy priznala, že komunikovala s bývalým podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD), predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS), bývalým prokurátorom Reném Vanekom, predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom, predsedom opozičného hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, ako aj s advokátom Danielom Lipšicom.