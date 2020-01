Premiér: O menšiny bude postarané, nemusia sa báť, že nebudú mať v NRSR zastúpenie

Národnostné menšiny na Slovensku sa nemusia obávať, že o ne nebude postarané, ak sa do Národnej rady (NR) SR po februárových voľbách nedostane žiadna strana presadzujúca menšinovú politiku. Po stredajšom rokovaní vlády to deklaroval predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že o ne bude postarané rovnako ako o všetkých občanov SR.

„Nemyslím si, že ak sa nijaká strana zastupujúca maďarské menšiny nedostane do parlamentu, tak by to bola tragédia. Bude o ne postarané rovnako, ako je o ne postarané aj teraz,“ povedal premiér s tým, že zastúpenie takejto strany v parlamente na to ani nemá výrazný vplyv.

Pellegrini zdôraznil, že bez ohľadu na národnosť patria všetkým občanom SR všetky výhody a práva plnohodnotného občana krajiny. „Postaráme sa o nich ako o každého jedného občana SR, bez ohľadu na to, kde žijú, kde sa narodili,“ dodal.

V predvolebných prieskumoch sa strany zastupujúce národnostné menšiny nachádzajú už niekoľko týždňov pod hranicou zvoliteľnosti. Most-Híd aj Maďarská komunitná spolupatričnosť sa pohybujú okolo štyroch percent.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.