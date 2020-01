Mužovi zo dňa na deň zmodreli nohy. V nemocnici sa šiel prepadnúť od hanby

Všetci sme si už aspoň raz „googlili“ nevysvetliteľné príznaky a pátranie k ich pôvodcovi nejedného z nás priviedlo k smrteľnej diagnóze.

Znepokojivé symptómy by sa za každých okolností mali vyšetriť. Mnohí ľudia odchádzajú z lekárskej ambulancie s hlbokým výdychom, ktorý naznačuje, že ich ochorenie sa dá ľahko vyliečiť. Iní zas nemajú toľko šťastia.

Ak ste sa niekedy hanbili ukázať pred doktorom kvôli príznakom, ktoré ste nedokázali pochopiť, určite to nebolo také zlé ako to, čomu musel pred všetkými čeliť Mark Shrayber.

Mark si všimol, že farba nôh sa mu mení na modrú. To v ňom vzbudilo podozrenie na vážne ochorenie, čo by sa možno stalo u väčšiny ľudí. Keď si na internete vyhľadal ochorenia, ktoré sa spájajú s takýmto príznakom, usúdil, že bude lepšie, ak sa mu na nohy pozrie profesionál.

Keď sa vrátil domov z nemocnice, Mark sa na Twitteri rozpísal o tom, čo tam zažil. „Šiel som na pohotovosť, lebo mi zmodrali nohy a na Web MD (americká databáza ochorení – pozn. red.) písali, že mám hlbokú žilovú trombózu,“ píše Mark.

Našťastie, alebo žiaľbohu, jeho diagnóza znela celkom inak. Lekári mu vysvetlili, že predtým, ako si oblečie nové džínsy, by si ich mal nabudúce oprať. Už asi chápete, v čom spočíva Markove zdesenie.

Went to the ER because “my legs have turned blue and Web MD says I have deep vein thrombosis.”



Was this it? The big one?



No! I have the “dumbass who doesn’t wash his new jeans before wearing them” disease and I would like to be executed immediately.