Vláda: Návrh UNAS na zľavy z mýta je v rozpore s európskou legislatívou

Návrh Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) na poskytovanie zliav z mýta je v rozpore s európskou legislatívou. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady môžu totiž členské štáty zaviesť zľavy z poplatku za infraštruktúru pod podmienkou, že nepresiahnu 13 % poplatku za infraštruktúru, ktorý platia rovnocenné vozidlá, ktoré nemajú nárok na zľavu alebo zníženie poplatku. Vyplýva to z informácie o návrhu UNAS, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

Návrh UNAS hovorí o tom, že pri počte najazdených kilometrov počas kalendárneho roka nad 5000 by pri nákladných vozidlách do 12 ton predstavovala zľava 18 %. Pri prejdení väčšieho počtu kilometrov sa zľava zvyšuje, pričom ak prejde nákladné vozidlo 50.000 kilometrov, mala by byť 26-percentná. Pri nákladných vozidlách nad 12 ton, ktoré najazdia počas roka nad 60.000 kilometrov, by mala zľava predstavovať 27 %. „V prípade prijatia návrhu UNAS dôjde k porušeniu smernice, ktoré môže viesť k infringementu zo strany Európskej komisie,“ zdôraznil rezort dopravy v materiáli.

Analýza Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v dvoch variantoch odhadla dosahy návrhu UNAS. Prvý variant spočíva vo zvýšení percentuálnej hodnoty zliav a pridaní nových limitov nájazdov podľa požiadavky únie, pričom zľavy sa poskytujú až od dosiahnutého limitu podľa navrhnutých percentuálnych zliav. Zľavy by sa uplatňovali po dosiahnutí limitu nájazdu 5000 kilometrov, respektíve 10.000 kilometrov. Náklady na zmenu vyčíslila analýza na 48.424 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) jednorazovo. Z pohľadu domácich dopravcov by dosah tohto návrhu predstavoval 10,5 milióna eur, v prípade zahraničných 2,2 milióna eur.

Druhá alternatíva predstavuje zvýšenie percentuálnych hodnôt zliav a pridanie nových limitov nájazdov v zmysle požiadavky UNAS a refundáciu zliav vo výške percent podľa dosiahnutého limitu najazdených kilometrov v danom roku. Zľavy by sa pritom poskytovali od prvého kilometra podľa navrhnutých percentuálnych zliav. Náklady na zmenu v tomto prípade odhadla analýza na 99.568 eur bez DPH jednorazovo a 20.600 eur ročne, pričom MDV podotýka, že táto suma nie je definitívna. Dosah tohto návrhu by v prípade domácich dopravcov bol 23,4 milióna eur a z pohľadu zahraničných 8,1 milióna eur.

Percentuálna zľava zo sadzby mýta sa v súčasnosti poskytuje konkrétnemu vozidlu nad 3,5 tony na kilometre najazdené po vymedzených úsekoch ciest nad stanovené limity počas kalendárneho roka. Do množstva najazdených kilometrov sa nezapočítavajú kilometre najazdené po vymedzených úsekoch ciest spoplatnených nulovou sadzbou mýta, teda po nespoplatnených úsekoch. Zľava sa aktuálne uplatňuje po prekročení stanoveného limitu od vymedzeného úseku cesty nasledujúcom po vymedzenom úseku cesty, na ktorom bol dosiahnutý stanovený limit. Výška úhrady mýta sa automaticky vypočíta podľa prejazdenej vzdialenosti a príslušnej sadzby mýta zníženej o stanovené percento zľavy. Percentuálna zľava zo sadzby mýta sa uplatňuje sa len na konkrétne vozidlo, nie na spoločnosť ako celok, a poskytuje sa len vozidlu, ktoré má platne uzatvorenú zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest.