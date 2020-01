Leukémia je prekvapivo spojená s vitamínom B6

Vedci objavili nový cieľ pre liečbu leukémie po tom, čo ich štúdia odhalila, že rakovinové bunky využívajú vitamín B6. V súčasnosti prebieha vývoj nového lieku, ktorý by mohol byť ako účinnejší ako súčasné dostupné druhy liečby.

Leukémia je forma rakoviny krvi, ktorá zvyčajne postihuje deti a starších dospelých. Akútna myeloidná leukémia (AML) je druhou najbežnejšou formou tejto choroby. AML sa šíri rýchlo, čo vedie k pomerne nízkej miere prežitia. Menej ako jedna tretina ľudí s AML prežije 5 rokov po diagnostikovaní.

Rakovinové bunky AML sa delia príliš rýchlo na to, aby to mohla súčasná liečba zastaviť. Preto je dôležité nájsť nový prístup k liečbe, ktorá by lepšie zacielila na rakovinové bunky. Vedci možno našli odpoveď v spojení s vitamínom B6.

Leukemické bunky sú závislé od vitamínu B6

Vitamín B6 je nevyhnutný pre normálne fungovanie tela. Človek ho získava výlučne zo stravy a pomáha pri bunkovom raste a metabolizme, ako aj pri produkcii neurotransmiterov a červených krviniek.

Lingbo Zhang a jeho tím študovali rakovinové biele krvinky akútnej myeloidnej leukémie. Našli pritom viac ako 230 samostatných génov, ktoré boli „veľmi aktívne v leukemických bunkách“. Autori publikovali svoje zistenia v časopise Cancer Celljournal.

Vedci sa snažili nájsť gén, ktorý by zastavil šírenie rakovinových buniek. Podarilo sa im to a identifikovali gén, ktorý produkuje metabolický enzým nazývaný pyridoxálna kináza (PDXK).

PDXK riadi použitie vitamínu B6 tak, že vytvára proteíny, ktoré zase produkujú aktívnu formu vitamínu. Keď sú bunky zdravé, nepotrebujú vitamín B6 stále. Enzým ho aktivuje, keď je vhodný čas na rozdelenie buniek.

Vedci však zistili, že v rýchlo sa deliacich rakovinových bunkách tento enzým podporoval B6. To viedlo k proliferácii buniek akútnej myeloidnej leukémie, čo by mohlo potenciálne viesť k ďalšiemu rastu a šíreniu choroby. Ako vysvetlil Zhang:

„Ukázali sme, že tento enzým je nevyhnutný pre rast leukemických buniek. Leukemické bunky sú závislé od vitamínu B6. Môžete to nazvať slabinou rakoviny. “

Cesta k efektívnejšej liečbe

Najdôležitejšie je, že táto kombinácia enzýmu a vitamínu by mohla byť cieľom novej, efektívnejšej formy liečby.

Nebolo by to také jednoduché, ako znížiť príjem vitamínu B6 u pacientov, pretože by to mohlo ovplyvniť životne dôležité funkcie celého tela vrátane mozgu a zvyšku centrálneho nervového systému.

Namiesto toho Zhang a jeho kolegovia spolupracujú s farmaceutmi na vývoji lieku, ktorý ovplyvňuje enzým PDXK. Tým by leukemické bunky nemohli využívať vitamín B6 vo svoj prospech.

Táto metóda môže nielen spomaliť alebo zastaviť šírenie leukémie, ale môže tiež zabrániť poškodeniu zdravých buniek, ktoré na prežitie vyžadujú vitamín B6.

„Dúfame, že pre túto smrteľnú chorobu dokážeme vyvinúť potenciálnu terapeutickú stratégiu,“ dodal Zhang.