Baristi sa podelili o triky pri príprave kávy. Využijete ich aj doma

Množstvo ľudí si nevie predstaviť deň bez povinnej rannej kávy. Ak vás ale už unavuje pripravovať ten istý nápoj stále dookola, ozvláštnite si ho trikmi, ktoré vám poradia odborníci spoza pultu.

Ak pijete instantnú kávu,...

Hugo Hercod bol v roku 2008 pasovaný do pozície Šampióna baristov Veľkej Británie, takže sa dá povedať, že má jasno v tom, ako chutí dobrá káva. Pre magazín Huffington Post povedal, že na trhu sa dá nájsť množstvo kvalitných druhov instantnej kávy, no tie skutočne kvalitné sú obvykle drahšie.

„Ak môžete, investujte do kávy so stupňom speciality grade,“ hovorí Hercod, čím má na mysli kvalitné výberové kávy. Hercod tiež spomína, že predtým, ako sa stal baristom, si vždy kupoval kávu značky Douwe Egberts a jej zlatú verziu Gold. Tento druh nájdete aj na pultoch slovenských obchodov.

Ak kupujete zrniečka,...

Keď matematik Jamie Foster prišiel na to, že dve šálky espressa urobeného zdanlivo rovnakým spôsobom môžu chutiť odlišne, zorganizoval tím ľudí, ktorý po analýze prišiel na to, že ideálna šálka kávy by mala pozostávať z vody a hrubo namletých kávových zŕn,

Ak si doma meliete kávu, je dôležité zamerať sa na správnu textúru. Dôležité je pritom vnímať aj kontext, v rámci ktorého kávu pripravujete. Ak pri tom používate Aeropress, zvoľte si nastavenie so stredným mletím kávy. Ak používate klasický kávovar, káva by mala mať drsnejšiu textúru.

Netreba tiež zabúdať na to, že zrná dokáže poškodiť vlhkosť, čím ovplyvní aj chuť kávy. Ako vysvetľuje baristka Daniele Tavernerová z Turína (Taliansko), ak chcete na espresso použiť napríklad 7 gramov mletej kávy, v týchto 7 gramoch sa nachádza menej alebo viac kávy v závislosti od toho, koľko vlhka pohltili zrná zo vzduchu.

„Profesionálni baristi vždy prispôsobujú kávu aktuálnym podmienkam, takže metóda prípravy ideálnej šálky kávy je každý deň iná,“ hovorí Tavernerová s tým, že ideálnu chuť dosiahnete vtedy, keď si môžete kávu namlieť pred každou prípravou.

Ak uprednostňujete mletú kávu,...

Daniele Tavernerová ďalej hovorí, že po otvorení balenia s klasickou mletou kávou by ste ju mali skladovať vo vzduchotesnej nádobe, čím sa minimalizujú škody z vlhkého prostredia.

Ak pri príprave takejto kávy nevyužívate kávovar, kávu zalievajte rovnomerne po celom povrchu.

Pár rád na záver

Hugo Hercod radí všetkým kávičkárom, aby si zdokonalili šálku kávy tým, že ju zalejú filtrovanou vodou a pridajú kvalitné mlieko.

Pre ideálnu chuť sa treba zamyslieť aj nad kvalitou vody, ktorou kávu zalievate. Najlepšia je mäkká voda. Ak takú k dispozícii nemáte, spoľahnite sa aspoň na filtrovanie.

Čo sa týka mlieka, Hercod odporúča dolievať do kávy plnotučnú verziu, ktorá nápoju dodáva ideálnu chuť. Čo hovorí barista na také vychytávky, ako pridávanie masla alebo soli? „Niet pochýb o tom, že malé množstvo soli zvýrazní sladké tóny a potlačí horkosť, aj keď osobne mi to príde divné. Opýtajte sa hociktorého šéfkuchára, a povie vám, že viac masla a tuku vylepší každú chuť, ale všetko má svoje limity.“

Barista na záver odporúča nezalievať kávu horúcou vodou. Chuťové poháriky dokážu vnímať sladkosť len po určitú teplotu, takže predtým, ako kávu zalejete, nechajte vodu v kanvici trochu vychladnúť.