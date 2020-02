8 jednoduchých pravidiel vyváženého stravovania

Väčšina z nás už pozná základy vyváženej stravy. Všade počúvame o tom, že máme piť viac vody a jesť častejšie menšie porcie jedál. Koľkí z nás ale tieto pravidlá včlenili do každodenného života?

Vyvážené stravovanie nemusí byť komplikované. Celkom stačí, ak si pred jedlom spomeniete na týchto 8 zásad.

1. Na raňajky sa treba tešiť

Ak vás neuspokojuje predstava o chlebe so šunkou, ktorý si každé ráno pred odchodom do práce doprajete, zapojte do prípravy raňajok viac fantázie. Ak raňajky pripravíte správne, dodajú vám dostatok živín na zvládnutie všetkých ranných aktivít.

Vymeňte chlieb za misku ovsených vločiek dozdobených orieškami, semenami a čerstvým ovocím. Ani vajíčka nemusia byť nudné – namiesto volského oka si pripravte napríklad omeletu s plátkom celozrnného chleba a zeleninou.

Prečítajte si aj: Zdravé raňajky? Prečo nevynechať vajcia

2. Stravujte sa „stredomorsky“

Keď je strava zdravá aj chutná, určite ňou nič nepokazíte. Jedným príkladom je aj „stredomorské“ stravovanie, ktoré presadzuje množstvo zeleniny, ovocia, rýb, orechov, cereálií, fazule, hrachu a iných strukovín. Neuškodí vám, keď si kúsok z dovolenky v Taliansku prinesiete aj domov do kuchyne.

3. Zdravé sladkosti

Keď máme chuť na sladké či slané v podobe čokoládovej tyčinky alebo čipsov, nemusíme siahať len po nich. Chuťové bunky v takýchto prípadoch uspokojí aj porcia ovocia, olív, uhoriek alebo polievky. Dbajte o to, aby ste mali zdravé pochúťky vždy na očiach, a chuť na sladkosti odíde sama.

4. Online nákup potravín

Na nákup by sme nemali chodiť hladní. Tiež by sme sa mali vyhnúť nakupovaniu nezdravých potravín. Dobrým pomocníkom je pri tom aj online donáška potravín. Ak máte takúto možnosť k dispozícii, využite ju vždy, keď sa dá.

Prečítajte si aj: Naučte sa správne kombinovať ovocie, zeleninu a semiačka

5. Nevynechávajte jedlá

Keď zabudnete na raňajky či večeru, je pravdepodobnejšie, že vám narastie chuť na mastné alebo sladké jedlá. Tomuto dokážete zamedziť pravidelným stravovaním, v ktorom vám pomôže aj ovocie alebo oriešky – majte ich preto vždy pri sebe.

V prípade, že váš životný štýl je natoľko hektický, že si jednoducho nemôžete dovoliť pravidelné stravovanie, zvážte aspoň vitamínové doplnky.

6. Skamaráťte sa s mrazničkou

Málokto má čas na každodenné varenie a kupovanie čerstvých potravín. Nebojte sa preto odkladať veci do mrazničky. Takýmto spôsobom si môžete uchovať aj zbytky z obeda.

7. Nakupujte celozrnné

Na internete sa viete dopracovať k množstvu zdravotných článkov o črevných mikróboch a všeobecnom zdraví. Vláknina v podobe celozrnných potravín dodáva mikróbom v črevách dávku zdravia, čím zaručuje rovnováhu v rámci celého organizmu.

Celozrnné pečivo tiež obsahuje vitamíny, minerály, zdravé tuky a ďalšie prospešné látky, ktoré v bielom pečive nenájdete. Okrem toho ho trávime pomalšie, takže nás zasýti na dlhší čas.

8. Tešte sa z jedla

Zdravá a vyvážená strava vyslovene nezakazuje žiadne jedlá. Ak si v jeden deň doprajete hamburger s hranolčekmi, na ďalší deň to napravte napríklad rybou so zeleninovou prílohou. Kľúč vyváženej stravy treba hľadať v rovnováhe.