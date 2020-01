Čína vyzvala svojich občanov, aby pre koronavírus odložili cesty do zahraničia

Toto odporúčanie bolo vydané „s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť Číňanov a cudzincov,“ uvádza sa vo vyhlásení čínskeho imigračného úradu.

Ako informovala agentúra AFP, v texte vyhlásenia sa píše, že obmedzenie cezhraničného pohybu ľudí pomáha predchádzať výskytu nákazy a mať pod kontrolou jej ohniská.

Vyhlásenie bolo vydané v čase, keď Čína vyvíja veľké úsilie, aby zastavila šírenie koronavírusu, ktorému už v tejto krajine podľahlo vyše 100 ľudí.

Ako poznamenala agentúra AFP, v roku 2018 podnikli Číňania takmer 150 miliónov ciest do zahraničia. Existujú preto obavy, že výrazné zníženie počtu ciest do zahraničia z Číny by mohlo vážne zasiahnuť medzinárodný cestovný ruch.

Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Podľa najnovšej bilancie mu doteraz podľahlo najmenej 106 ľudí a ďalších 4500 ľudí v Číne je týmto koronavírusom preukázateľne infikovaných.

V súvislosti so šírením tejto nákazy Japonsko v utorok v noci začne s repatriáciou svojich občanov z čínskeho mesta Wu-chan, ktoré je epicentrom nákazy.

Ako informovalo japonské ministerstvo zahraničných vecí, prvé lietadlo do Wu-chanu prepraví aj ochranné pomôcky - masky a odevy, a to pre Číňanov i pre japonských štátnych príslušníkov.

Prvým spojom prepravia z Číny do Japonska asi 200 z celkovo 650 japonských občanov, ktorí žijú v tejto oblasti Číny a prejavili záujem o repatriáciu.

Evakuáciu svojich občanov pripravujú aj ďalšie krajiny, dodala AFP.

Rusko zatiaľ svojich občanov nachádzajúcich sa v Číne vyzvalo, aby zachovali pokoj, prejavili pochopenie pre situáciu v krajine, sledovali médiá a zostali v kontakte s ruskými zastupiteľskými úradmi.