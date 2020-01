Súdna rada opäť nezvolila predsedu Najvyššieho súdu SR

Súdna rada SR opäť nezvolila predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Ani jedna z kandidátok - Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová - nezískala dostatočný počet hlasov. Voľbu si zopakujú 30. marca. Kandidátov budú môcť oprávnené subjekty navrhovať do 10. marca.

Voľba bola prvýkrát verejná. O dvoch kandidátkach rozhodovalo 17 členov Súdnej rady. Za Bajánkovú hlasovalo deväť členov, proti boli dvaja, zdržali sa šiesti. Za Mesiarkinovú hlasovalo sedem členov, proti bolo jeden a zdržali sa deviati. Na úspešné zvolenie treba kandidátovi nadpolovičnú väčšinu členov Súdnej rady.

Predsedníčke Súdnej rady Lenke Praženkovej je ľúto, že sa predsedu NS nepodarilo znovu zvoliť. „Takto významný súd, ako je NS, by mal mať svoju hlavu zvolenú,“ povedala. Celá voľba aj vypočúvanie sa podľa jej slov zrealizovali korektným spôsobom a kandidátky boli vyrovnané.

Zvolenie predsedu NS je podľa Praženkovej aj o vedení diskusie medzi členmi Súdnej rady. „Túto otázku treba vyriešiť,“ podotkla. Pred ďalšou voľbou si môžu členovia rozdiskutovať to, čo bránilo zvoleniu, hovorí predsedníčka.

V ďalšej voľba sa môžu zopakovať kandidáti z druhej voľby. „Na otázku, či budú mať sudcovia ešte záujem o túto pozíciu, odpovedala, že treba k tomu pristupovať zodpovedne. Predseda NS by mal byť prirodzenou autoritou aj z pohľadu sudcov NS, aj zo strany všeobecného súdnictva. Najlepší sudcovia by mali mať o túto pozíciu záujem," priblížila Praženková. Pripúšťa, že by sa v ďalšej voľbe mohlo objaviť aj nové meno.

Kandidátov na predsedu NS SR môžu Súdnej rade navrhnúť člen rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov NS, sudca NS a minister spravodlivosti. Predsedom NS SR sa môže stať len jeho sudca.

Predsedu NS SR sa nepodarilo zvoliť už po tretí raz. Prvá voľba sa konala v septembri, druhá v novembri minulého roka. Úlohy chýbajúceho predsedu NS SR vykonáva momentálne podpredsedníčka Jarmila Urbancová.