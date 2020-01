Lipšic: Dokazovanie v kauze televíznych zmeniek sa blíži ku koncu

Lipšic si myslí, že pred senátom Špecializovaného trestného súdu sa vykonalo dosť dôkazov na to, aby mohol rozhodnúť. Obžalovaný Pavol Rusko po pondelkovom pojednávaní skonštatoval, že obžaloba neuniesla dôkazné bremeno.

„Podpisy sú zjavne podobné podpisom v roku 2016, komunikácia v Threeme je jednoznačná. Ten súbor dôkazov bez akýchkoľvek pochybností dokumentuje antedatovanosť zmeniek,“ povedal Lipšic. Skutkový stav považuje objasnený natoľko, že môže senát rozhodnúť, avšak prízvukoval, že to je iba jeho názor, a je to na senáte.

„Pokiaľ viem, tak znalkyne povedali, že nevieme dokázať ani jednu, ani druhú alternatívu, a pokiaľ viem, tak sa dokazuje vina,“ uviedol obžalovaný Pavol Rusko. Tvrdí preto, že obžaloba neuniesla dôkazné bremeno.

Znalkyňa, ktorá skúmala podpisy Mariana Kočnera, vypovedala, že minimálne dva podpisy na sporných zmenkách sú pravdepodobne antedatované. Druhá znalkyňa z odboru grafickej diagnostiky Tatiana Dugovičová potvrdila závery ostatných znaleckých posudkov z oblasti chémie o tom, že sa vedeckým skúmaním nedá zistiť, z ktorého roku zmenky sú.

„Som presvedčený, že pokiaľ by sa o zmenkách dozvedeli tí, ktorí by sa o nich dozvedieť nemali, tak to mohlo stáť život niekoľkých ľudí,“ tvrdil Pavol Rusko. Bližšie podrobnosti o tom, z koho strany hrozilo nebezpečenstvo, chce ozrejmiť nabudúce.

Po pondelkovom pojednávaní bol proces prerušený do 10. februára. Vtedy sa majú dostaviť znalci Erika Straková a Milan Nouzovský.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Marian Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol Rsuko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.