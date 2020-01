Marian Kočner na súde hovoril o Kiskovi a Sulíkovi

Znalkyňa v oblasti účtovníctva Lenka Balkovičová nenašla v účtovníctve firiem obžalovaného Mariana Kočnera ani v účtovníctve Markízy evidované sporné zmenky. Pavol Rusko priznáva, že tam neboli a odkazuje na bezpečnostnú situáciu. Marian Kočner namieta zaujatosť znalkyne. Po výsluchu troch znalkýň bolo pojednávanie Špecializovaného trestného súdu v kauze falšovania zmeniek TV Markíza prerušené do 10. februára.

Balkovičová uviedla, že v jednej z firiem Mariana Kočnera. Správa a inkaso zmeniek sa nachádzala zmienka o sume 68 miliónov eur na podsúvahovom účte z roku 2016. Na tom však nebola uvedená žiadna informácia o postúpení zmeniek. Podľa obžaloby vznikli antedatované zmenky práve v tomto roku. Splnomocnenkyňa Markízy Lucia Tandlich si myslí, že bola poznámka o sume doplnená potom, čo vznikla „legenda o zmenkách“.

Zmienku o zmenkách nenašla Balkovičová ani v účtovníctve Markízy, rovnako ako viacero predchádzajúcich svedkov - účtovníčky televízie alebo bývalí riaditelia. „Nedal som to do toho účtovníctva, lebo som chcel, aby to tam nebolo,“ reagoval obžalovaný Pavol Rusko. Dodal, že v účtovníctve nebola ani exekúcia podniku v roku 1998, ktorá začala spor Gamatex a napriek tomu existovala. Tvrdí, že zmenky do účtovníctva nevpísal, aby zachránil životy, akým spôsobom, nešpecifikoval.

Kočner namietal zaujatosť znalkyne, spomenul Kisku a Sulíka

Počas Balkovičovej výpovede sa jej obžalovaný Marian Kočner spýtal na politickú príslušnosť, čo predseda senátu Emil Klemanič označil za absolútne neprípustné. Balkovičová spolupracuje so stranou Za ľudí a je primátorkou mesta Zvolen. Advokát Mariana Kočnera Michal Mandzák namietal jej zaujatosť s tým, že názory exprezidenta a lídra strany Andreja Kisku sú verejne známe. Marian Kočner tiež poukazoval, že mala v minulosti vzťah s opozičnou SaS, s ktorej predsedom Richardom Sulíkom má nepriateľský vzťah.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Marian Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol Rsuko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.