Danko: Richter neurobil nič, aby mali ľudia zvýšené dôchodky v januári

Povedal to predseda SNS a Národnej rady (NR) SR Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3.

Danko pripomenul, že presadil zvýšenie minimálneho dôchodku o 55 eur, ale Richter podľa neho nerobí nič pre to, aby ich dôchodcovia dostali už v januári. Verí, že ich však dostanú vo februári alebo v marci. „Ospravedlňujem sa za Jána Richtera, že to nebol schopný urobiť,“ povedal.

Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú si bude Danko ctiť až vtedy, ak Prezidentský palác nebude slúžiť iba jednej strane. Tvrdí, že v ňom pracujú iba ľudia zo strany Progresívne Slovensko. „Prezidentský palác by nemal slúžiť jednej politickej strane. O to ju prosím,“ poznamenal. Mrzia ho aj prezidentkine útoky na jeho osobu na sociálnych sieťach. Zároveň ju prosí, aby nepoučovala parlament. „Kým som ja jej predsedom, je NR SR samostatná. Ja jej faux pas, ktoré sa jej dejú, nekomentujem,“ poznamenal. Danko tiež uviedol, že s Čaputovou sa ťažko politicky bojuje, pretože je žena. „Nemôžeme si to tak rozdať, ako si to niekedy rozdáme my s Igorom Matovičom,“ podotkol.

Posledná schôdza NR SR bola podľa neho dôstojná. Odmietol tiež, že by bol na nej opitý.

Danko je presvedčený o tom, že koalícia, ktorá vznikla po parlamentných voľbách v roku 2016, bola jedinou cestou pre Slovensko.