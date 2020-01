SHMÚ: Na Lomnickom štíte sa postupne oteplilo o 15 stupňov

„Nižšie na Skalnatom plese sme namerali viac ako deväť stupňov Celzia, ale v údoliach na podhorí zostala maximálna teplota miestami len okolo nuly,“ uviedli meteorológovia. Skonštatovali tiež, že tohtoročný január na Skalnatom plese je vďaka častej inverzii zatiaľ podobne teplý ako v Hurbanove.

Pred rokom bola priemerná teplota na Skalnatom plese mínus osem stupňov Celzia. „V tomto roku je zatiaľ priemerná teplota januára len tesne pod bodom mrazu a je porovnateľná s niektorými lokalitami na juhozápade Slovenska,“ poznamenali meteorológovia.

Výrazné teplotné inverzie sú v zimnom polroku bežným javom, ako uvádza SHMÚ. Avšak v posledných týždňoch je ich výskyt častejší než je obvyklé. „Má to vplyv aj na niektoré meteorologické príčiny,“ hovoria meteorológovia.

Do štvrtka (23. 1.) zaznamenal SHMÚ na Lomnickom štíte takmer 130 hodín slnečného svitu a 73 milimetrov zrážok. Uvádza, že pred rokom bolo zrážok za rovnaké obdobie viac ako 300 milimetrov. „Prejavilo sa to aj diametrálne odlišnými snehovými pomermi v našich veľhorách,“ podotkli meteorológovia. Slnka bolo menej a do štvrtka meteorológovia namerali len 64,7 hodiny slnečného svitu.

Cyklonálne počasie spojené s výraznejšími zrážkami by malo podľa SHMÚ nastúpiť až počas budúceho týždňa.