Slovenka o brexite: Po decembrových voľbách som sa cítila v krajine nechcená

„Popravde po decembrových voľbách je to prvýkrát, keď som pocítila ako cudzinka vplyv brexitu. Prvýkrát som sa cítila byť v krajine nechcená a Anglicko stratilo pre mňa pocit domova,“ povedala pre TASR Ivana. Dodala, že si myslí, že príchodom brexitu sa všetko prehĺbi a život v Spojenom kráľovstve pre cudzincov bude vo všetkých smeroch náročnejší.

Blížiaci sa neurčitý brexit prinútil Ivanu premýšľať aj o budúcnosti. „Minulý rok som požiadala o pre-settled status, ktorý by znamenal, že by som mohla zostať žiť a pracovať v Anglicku ako doposiaľ, až kým si budem môcť požiadať o občianstvo. Tento status by však platil, iba ak by Veľká Británia odišla z Európskej únie s dohodou,“ vysvetlila.

Slovenka Tereza, ktorá žije v Anglicku tri roky, má z brexitu zmiešané pocity. „Väčšinu času na to nemyslím, no keď zachytím nejaké nové správy, vždy sa tak trochu vystresujem. Potom si však uvedomím, že tak ako už veľakrát predtým, pravdepodobne sa ešte dlhý čas nič nezmení. Momentálne mám prácu a hovorím si, že pokiaľ som zamestnaná vo svojom odbore, až tak ma odchod z Európskej únie hneď neovplyvní,“ povedala Tereza.

„Myslím si, že určite nastanú zmeny, no, úprimne, netuším aké. Ja vôbec neplánujem zmeniť štýl, akým teraz žijem, zostanem pracovať tam, kde pracujem, bývať tam, kde bývam. Jediné, čoho sa obávam, sú moje cesty domov na Slovensko, ktoré sa pravdepodobne predražia a skomplikujú,“ zhodnotila. Doplnila, že o občianstve nepremýšľala nikdy a občiankou Británie sa nechce stať z nijakého dôvodu. „Mám v pláne vrátiť sa na Slovensko. Ešte neviem presne kedy, ale brexit s tým nemá nič spoločné,“ uzavrela Tereza.

Piatkový (24. 1.) podpis dohody o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom otvoril cestu na jej schválenie v Európskom parlamente (EP), poslednej inštitúcii, ktorá sa k nej vyjadrí. Dohoda podpísaná von der Leyenovou a Michelom bude zaslaná do Londýna, aby ju v mene britskej vlády parafoval premiér Boris Johnson.

Kráľovná Alžbeta II. vo štvrtok (23. 1.) vyjadrila súhlas s textom upravujúcim podmienky ukončenia 47-ročného členstva Británie v EÚ a ešte predtým, v stredu (22. 1.) večer, bol text dohody prijatý aj hornou komorou britského parlamentu.

Na základe najaktuálnejšieho politického vývoja je podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR vysoko pravdepodobné, že k brexitu príde k 31. januáru. Preto MZVaEZ SR odporúča občanom SR žijúcim vo Veľkej Británii registráciu, ktorá im garantuje právo na zotrvanie na území Veľkej Británie či už prostredníctvom trvalého, alebo dočasného pobytu aj po brexite a vďaka registrácii budú občanom SR zachované všetky práva občana Európskej únie.

Občania SR môžu nájsť European Union Settlement Scheme na odkaze https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.