Ako si uplatniť daňový bonus pri hypotéke aj úľavu v 3. pilieri

Týka sa to napríklad uplatnenia si daňového bonusu zo splácania hypotéky alebo daňovej úspory pri treťom pilieri.

Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik upozorňuje na to, aby si ľudia dali dokopy všetky podklady včas a nepremeškali tak kľúčové termíny. Kým do konca roku 2017 získavali mladí ľudia do 35 rokov štátny príspevok pri splácaní hypotéky automaticky, v súčasnosti musia o daňový bonus, čiže vrátenie časti zaplatených úrokov v podobe zníženia dane, sami požiadať.

Nárok na tento bonus má tri podmienky. Žiadateľ musí mať najviac 35 rokov, hypotéka musí byť výlučne na nehnuteľnosť určenú na bývanie a treťou podmienkou je hrubý príjem, ktorý v momente uzatvorenia zmluvy o úvere nesmel presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy za rok predchádzajúci roku uzavretia hypotekárnej zmluvy. „Dobrou správou je, že výška príjmu sa preveruje len raz, a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere. Ak podmienku príjmu splní klient raz, ďalších päť rokov sa považuje za automaticky splnenú a nikto ju už neskúma. Keďže príjem ľudí v posledných rokoch rýchlo stúpa, je to pre mladých skvelá správa,“ konštatuje Búlik. Zároveň vyčíslil, že nárok na bonus sa týka ľudí s hypotékou, ktorú získali vlani, a nesmeli zarábať mesačne v priemere viac ako 1317 eur v hrubom. „Mesačný priemer sa počíta z celkového ročného príjmu deleného dvanástimi. Ak o hypotéku žiadali dvaja, spoločný príjem nesmel presiahnuť dvojnásobok tejto sumy, teda 2634 eur. Daňový bonus si môže uplatniť len jeden dlžník,“ dopĺňa Búlik.

Kto si chce uplatniť daňový bonus, potrebuje od banky potvrdenie o zaplatených úrokoch. „V niektorých bankách ho klient nájde automaticky v internetbankingu, inde však musí oň žiadať. Banka má potom až 30 kalendárnych dní na jeho bezplatné vystavenie. Ak je zamestnaný a ročné zúčtovanie mu robí zamestnávateľ, potrebuje od neho všetky doklady do 15. februára,“ upozorňuje na to Búlik.

Ak mladí ľudia splnia podmienky na daňový bonus, štát im na zníženej dani každý rok vráti 50 % zaplatených úrokov z úveru do výšky 50.000 eur. To znamená maximálne 400 eur každý rok. Nárok na bonus vzniká päť po sebe nasledujúcich rokov splácania hypotéky. V prvom roku sa však bonus počíta len z počtu mesiacov, počas ktorých sa reálne splácala hypotéka. Ak hypotéku občan uzavrel napríklad v polovici roka a splácal ju teda len šesť mesiacov, má nárok iba na polovicu z tejto sumy.

Ľudia si môžu uplatniť aj daňovú úľavu pri sporení v treťom pilieri. Zo základu dane si môžu odrátať maximálne 180 eur a ušetriť tak 34,2 eura. „Pri súčasných podmienkach v treťom pilieri je dobré sporiť si aspoň 15 eur mesačne, čím vzniká nárok na plnú daňovú úľavu. Samozrejme, osobne ľudí povzbudzujem využiť príspevok zamestnávateľa a sporiť si aspoň rovnakú sumu,“ vysvetľuje Búlik.

Vlani v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) na trhu pôsobili štyri spoločnosti. Každá má zo zákona po skončení sa roka poslať ročný elektronický výpis, ktorý slúži ako podklad na uplatnenie daňovej úľavy. Na požiadanie správcovská spoločnosť vystaví aj papierový výpis. „Ak z DDS neprišlo potvrdenie o prijatých platbách k uplatneniu daňovej úľavy, môže byť problém v tom, že nespĺňa sporiteľ podmienky na získanie úľavy. To sa stáva pri starších zmluvách, uzatvorených do 31. decembra 2013 s dávkovým plánom,“ vysvetľuje Búlik s tým, že v tomto prípade je potrebné uzavrieť dodatok k zmluve, aby na úľavu získal sporiteľ nárok. „Dodatkom však majitelia staršej zmluvy strácajú nárok čerpať financie z 3. piliera oveľa skôr ako až po dosiahnutí dôchodkového veku,“ dodáva Búlik. Túto možnosť by si preto mali dobre zvážiť.