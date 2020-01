Prímestské linky nebudú premávať, BBSK zvoláva bezpečnostnú radu kraja

Ako upozornil, výnimku tvoria len linky, ktoré premávajú na základe tzv. osobitných zmlúv, uzavretých s jednotlivými samosprávami či podnikmi. Mestskej hromadnej dopravy sa to netýka.

Predseda BBSK Ján Lunter v piatok reagoval, že neverí, že od soboty dôjde k zastaveniu premávky autobusových spojov. Mohlo by to spôsobiť verejné ohrozenie občanov v kraji.

Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera okamžite zvolávajú bezpečnostnú radu kraja, ktorá, ak bude uznášaniaschopná, zasadne ešte v piatok. Tá rozhodne o vážnosti stavu a zváži, či vyzve bezpečnostnú radu štátu na to, aby zasiahla a zabezpečila požiadavky obyvateľov a ich potreby.

„V tomto okamihu požiadame súd o neodkladné opatrenie, aby vyzval dopravcu na to, aby nekonal v rozpore so záujmami obyvateľov, neohrozoval ich a zabezpečil dopravnú obslužnosť tak, ako mu to vyplýva z platných licencií a doteraz ešte z neprávoplatného rozsudku. Ak toto súd urobí, dopravca musí ďalej poskytovať tieto služby,“ zdôraznil Ondrej Lunter.

Vedenie BBSK zároveň vyzýva štát aj premiéra na to, aby hájil záujmy obyvateľov a ako minoritný akcionár v SAD Zvolen (spoločnosť MH Manažment) s takmer 40 percentami dodržiaval a hájil zákonnosť. Ich zástupcov pozývali na piatkové rokovanie, podľa Luntera však nikto neprišiel.

Ani podpredseda BBSK si nevie predstaviť, že by v sobotu nevyšli autobusy na cesty kraja. „Každý, kto by to urobil, musí zvážiť svoju vlastnú trestnú zodpovednosť, ak by došlo k ohrozeniu života, k nezabezpečeniu zdravotnej starostlivosti alebo k vzniknutým ekonomickým škodám,“ podčiarkol.

Kraj opätovne zdôrazňuje, že nemal v prípade dodatkov k zmluvám s dopravcami, ktoré podpísal ešte bývalý predseda kraja Marian Kotleba, inú možnosť, ako ich platnosť spochybniť na súde. Existovalo dôvodné podozrenie, ktorému dal za pravdu aj Okresný súd vo Zvolene, že dodatky uzavreté na päť rokov sú v rozpore s európskym právom. Bez verejnej súťaže je totiž možné uzavrieť podobnú zmluvu len na dva roky, čo dopravcovi aj ponúkli, ale on to odmietol.

Podľa Luntera zálohové platby dopravcovi stále platia. „V januári sme však od nich dostali ultimatívnu žiadosť o zaplatenie dvojnásobnej sumy oproti tej, ktorú sme platili doteraz, čo považujem za vydieranie,“ dodal.