Táto emócia najčastejšie poháňa závislosti

Závislosť sa u ľudí môže prejavovať mnohými spôsobmi, či už ide o drogy alebo alkohol, nakupovanie alebo dokonca jedlo. Nový výskum však hovorí, že základom závislosti je jedna emócia, ktorá môže byť najdôležitejším faktorom pri vyvolávaní návykového správania.

Tím vedcov z Harvard Kennedy School uskutočnil štyri vzájomne súvisiace štúdie, aby identifikovali príčinu závislosti. Pozreli sa na laboratórne testy, ktoré skúmali, ako fajčiari reagujú na negatívne emócie. Sledovali ako často a ako intenzívne ľudia fajčia cigarety a všetky výsledky poukazovali na to, že smútok mal najsilnejší vplyv na fajčenie.

Smútok najčastejšie poháňa závislosť

V prieskume s viac ako 10 000 ľuďmi sa ukázalo, že tí najsmutnejší mali najvyššiu pravdepodobnosť, že budú fajčiť, a dokonca že začnú znova fajčiť po 10 rokoch. V ďalšej štúdii 425 fajčiarov sledovalo rôzne videoklipy a písalo o osobných zážitkoch. Účastníci, ktorí museli sledovať smutné video, mali väčšiu potrebu fajčiť ako účastníci, ktorí sledovali neutrálne alebo odporné video.

Tretia štúdia mala 700 účastníkov, ktorí tiež sledovali videá a písali o životných skúsenostiach. Potom dostali na výber, či si potiahnu iba pár krát z cigarety čo najskôr, alebo si budú môcť dlhšie pofajčiť neskôr. Tí, ktorí sledovali smutné video, mali väčšiu potrebu fajčiť čo najskôr.

Do štvrtého prieskumu sa opäť zapojili smutné videá, ale tentokrát účastníci nefajčili behom ôsmich hodín. Po sledovaní svojich videí účastníci fajčili pomocou zariadenia, ktoré testovalo objem fajčenia, ako aj rýchlosť a trvanie. Zistilo sa, že skupina, ktorá sledovala smutné video, fajčila agresívnejšie a vdychovala hlbšie.

Nový pohľad na závislosť

Vedúci štúdie Charles A. Dorison poznamenáva, že tieto zistenia poskytujú nový pohľad na základnú príčinu návykového správania. „Doteraz sa predpokladalo, že akýkoľvek negatívny pocit, či už je to hnev, znechutenie, stres, smútok, strach alebo hanba, zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia budú užívať návykovú látku,“ uviedol Dorison. Nový výskum tak podľa neho ukázal, že ľudia nemajú takú veľkú potrebu fajčiť vždy, keď sa cítia nepríjemne. Konkrétne zistili, že smútok sa javí ako zvlášť silný spúšťač užívania návykových látok.

Tím dúfa, že tieto znalosti pomôžu ľuďom trpiacim závislosťou porozumieť ich správaniu s cieľom zmeniť ho.

Boj proti smútku

Spoluautorka výskumu Jennifer Lerner tvrdí, že zistenia by mohli mať pozitívny vplyv na politiku verejného zdravia v súvislosti so závislosťami. Reklamy proti návykovým látkam by sa mali podľa nej zmeniť, aby sa predišlo smútku. Dorison dodáva:

„Sme presvedčení, že výskum založený na teórii by mohol pomôcť objasniť, ako riešiť epidémiu závislostí. Potrebujeme informácie z rôznych disciplín vrátane psychológie, behaviorálnej ekonomiky a verejného zdravia, aby sme mohli účinne čeliť tejto hrozbe.“

Pokiaľ ide o to, ako zmierniť smútok všeobecne, existuje veľa spôsobov, ako dostať do života trochu viac šťastia. No často sa stáva, že honba za šťastím v živote môže mať v skutočnosti opačný účinok. Namiesto toho, aby sme sa trápili nedostatkom šťastia, ktoré len zvýrazňuje smútok, mali by sme sa viac sústrediť na osobnú istotu a akceptovať to, kým sme.