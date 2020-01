Prezidentka SR navštívila v Jeruzaleme posvätné miesta kresťanstva a judaizmu

„Mala som príležitosť navštíviť dve najdôležitejšie miesta kresťanského a židovského vierovyznania,“ povedala novinárom Čaputová, ktorá bola v piatok pri Múre nárekov, prešla tiež úsek krížovej cesty. Navštívila aj vrch Golgota či Baziliku Svätého hrobu.

„Bolo to pre mňa veľmi pôsobivé. Sú to silné zážitky a dojmy, pretože je to nielen kus histórie, ale aj začiatok kultúrneho a náboženského vplyvu, ktorý determinoval to, kým v Európe sme,“ skonštatovala hlava štátu.

Prezidentka si vo štvrtok v múzeu holokaustu Jad va-šem pripomenula 75 rokov od oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Čaputová zastupuje Slovensko na piatom Svetovom fóre o holokauste. Zúčastňujú sa na ňom delegácie zo 49 štátov sveta, pričom 41 z nich vedie hlava štátu.

Medzi najprominentnejších hostí patria americký viceprezident Mike Pence, ruský prezident Vladimir Putin, britský princ Charles a francúzsky prezident Emmanuel Macron.