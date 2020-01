Ochrana pri požiaroch v zariadeniach sociálnych služieb je nedostatočná, tvrdí Stavrovská

Reaguje tým tiež na správu o požiari v zariadení pre ľudí s mentálnym postihnutím v meste Vejprty v okrese Chomutov v Českej republike. „Zbytočne zahynulo 8 ľudí a ďalších 30 ľudí utrpelo zranenia. Táto informácia rozprúdila na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím obrovskú diskusiu,“ uviedla Stavrovská.

„Zistili sme, že, žiaľ, takáto situácia hrozí v mnohých ZSS na Slovensku,“ konštatuje Stavrovská. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím od roku 2017 vykonáva systematické osobné monitorovacie návštevy ZSS, ktorých cieľom je identifikovať, akým spôsobom je zabezpečené dodržiavanie ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb. Z vykonaných 39 monitorovacích návštev za rok 2019 malo podľa komisárky len jedno monitorované zariadenie, Domov sociálnych služieb Vek Nádeje, vytvorené podmienky na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia ľudí pred požiarom. „Zariadenie vykonalo cvičný požiarny poplach v súčinnosti s klientmi zariadenia, zabezpečilo lôžka imobilných klientov evakuačnou podložkou a vedie presnú evidenciu o umiestnení jednotlivých klientov v prípade mimoriadnej udalosti,“ vymenúva Stavrovská.

Jej úrad upozorňuje zariadenia na to, že sa v nich nachádzajú imobilní klienti, klienti s mentálnym postihnutím, seniori alebo iní klienti, ktorí by v prípade vypuknutia požiaru neboli schopní sami opustiť budovu. „Prekvapil nás ľahostajný prístup niektorých zamestnancov, ktorí nielenže nevedeli, ako postupovať v prípade požiaru, ale snažili sa zľahčiť situáciu vyhlásením, že u nich požiar nebude. Stretli sme sa aj s prípadom, keď únikové schodisko bolo na noc uzamykané kovovou mrežou, takže v prípade požiaru by zariadenie nevedelo opustiť niekoľko desiatok klientov,“ tvrdí komisárka. Častým javom je podľa nej tiež nedostatok zamestnancov v nočných službách, zväčša je prítomný jeden zamestnanec na veľké zariadenie.

Rizikové majú byť aj budovy zariadení, ktoré materiálno-technickým vybavením nespĺňajú všetky podmienky potrebné na účinnú prevenciu pred požiarmi. Tiež uzamknuté požiarne východy, nedostatočná informovanosť zamestnancov, ale najmä umiestňovanie imobilných klientov v izbách na vyšších poschodiach alebo v izbách s nedostatočnou šírkou dverí pre invalidný vozík. „Riziko vzniku požiaru je v našich zariadeniach sociálnych služieb veľké a podceňované,“ skonštatovala Stavrovská. Správy z vykonaných monitorovacích návštev odporúčajú zariadeniam aj opatrenia smerujúce k náprave a odstráneniu týchto nedostatkov, ktoré majú splniť okamžite. „Vytvorenie vhodných podmienok potrebných na ochranu života a zdravia ľudí žijúcich v týchto zariadeniach pred požiarmi a mimoriadnymi udalosťami je akútne,“ uzavrela komisárka.