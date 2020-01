6 príznakov, ktoré naznačujú, že pijete priveľa kávy

Káva je pomôcka, ktorej denne podľahne obrovské množstvo Slovákov. Zárobkovo činní si cenia predovšetkým jej schopnosť dodať energiu, iní zas nevedia odolať jej chuti či vôni.

Napriek množstvu pozitív, ktoré sa s pitím kávy spájajú, nie je dobré to preháňať. V opačnom prípade sa môžete stretnúť aj s týmito nepríjemnými príznakmi:

1. Bolesti brucha

Ak pijete kávu, určite ste už postrehli, že má laxatívne účinky. Káva v ľudskom tele uvoľňuje hormón, ktorý zrýchľuje aktivitu hrubého čreva, a pri jej nadmernej konzumácii môže dôjsť k zmäkčeniu stolice alebo hnačke.

Horúcemu nápoju by sa mali vyhnúť najmä ľudia, ktorých trápia problémy s refluxom – káva ich môže zhoršiť.

2. Únava na ďalší deň

Je pravda, že káva vďaka kofeínu stimuluje nervovú sústavu a pomáha zlepšiť fyzický výkon o 11-12%, ale má to aj tienistú stránku.

Káva obsahuje aj adenozín, ktorý fyzický výkon najprv vylepší, no potom kvôli nemu klesne. Po vypití veľkého množstva kávy sa na chvíľu môžete cítiť nabudene, čo sa však rýchlo premení na malátnosť a ospalosť. Tomuto účinku sa dokážete vyhnúť napríklad tým, že si počas dňa doprajete ďalšie šálky kávy.

3. Úzkosť

Vysoké dávky každodennej kávy nevedú len k zvýšenej pozornosti, ale aj k možnému vzniku nervozity a úzkosti. Pri pití kávy sa totiž do tela uvoľňuje adrenalín, ktorý ovplyvňuje správanie. Ak ste v posledných dňoch pociťovali nadmernú nervozitu a psychickú záťaž, skúste dať káve pauzu.

4. Nespavosť

Vďaka kofeínu sa nám v práci nechce spať, no to zároveň niekedy platí aj o živote mimo kancelárie. Podľa výskumov konzumácia kofeínu zvyšuje priemerný čas, za aký sa vám podarí zaspať. Keďže v noci spíte menej, počas nasledovného dňa by vás nemala prekvapiť nemiznúca únava.

5. Rýchly tep a nevoľnosť

Rýchly tep nie je príznakom príjmu vysokých dávok kofeínu, ktorý by potrápil každého kávičkára, no napriek tomu sa vyskytuje celkom bežne. Nadmerné pitie kávy dokáže zrýchliť pulz najmä u mladých ľudí.

Kávu by nemali piť ani ľudia s vysokým tlakom alebo srdcovými ochoreniami.

6. Zrýchlenie metabolizmu a vznik závislosti

Káva zrýchľuje metabolizmus o 3-11%, čím prispieva k rýchlejšej strate hmotnosti najmä pri chudnutí. V prípade niektorých ľudí sa ale nedá nehovoriť o intolerancii na kávu, ktorá môže priniesť oveľa viac negatívnych výsledkov ako tých pozitívnych. V momente, keď sa človek stáva závislým na káve, mu hrozí, že obmedzí konzumáciu čistej vody, čím môže dôjsť k závažnému ohrozeniu zdravia.