Búracie práce na skelete nemocnice na Rázsochách nie sú teátro, hovorí premiér

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odmieta, že by búracie práce na stavenisku na bratislavských Rázsochách boli "teátrom" či "gestom". Uviedol to v stredu počas kontrolného dňa na mieste, kde má vyrásť nová Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB).

„Stretli sme sa tu vtedy, keď sme započali búranie. Aj vtedy sme započuli hlasy, či opäť nejde len o nejaké gesto a že tak, ako to 30 rokov nikto nevyriešil, že zase ide o nejaké teátro a že zase sa tu nebude niekoľko rokov nič diať. Chcem to absolútne na tomto mieste vyvrátiť, pretože som sa osobne presvedčil, že búracie práce pokračujú aj v týchto dňoch v súlade s harmonogramom, ktorý bol stanovený pri podpise zmluvy so zhotoviteľom, so spoločnosťou Metrostav, ktorá tieto búracie práce zastrešuje,“ komentoval predseda vlády poverený aj riadením rezortu zdravotníctva.

Doplnil, že z pôvodných desiatich stavebných objektov sa demoluje posledný. Ide o najväčší blok, ktorý je v súčasnosti zlikvidovaný takmer na 70 percent. Podľa slov Pellegriniho by mali byť búracie práce dokončené približne v polovici februára. Po nich by malo nasledovať čistenie celého terénu a vyrovnanie sa so základovými doskami. Následne by sa plocha mala pripravovať na výstavbu novej špičkovej modernej nemocnice.

Pellegrini tiež skonštatoval, že na prácach je nasadené veľké množstvo ťažkej techniky a množstvo personálu. Búracie práce sú podľa jeho slov realizované od skorých ranných hodín a trvajú až do neskorého večera. „Každý chce dodržať termíny, ku ktorým sa zaviazal,“ uzavrel.

Nová UNB má byť podľa rezortu zdravotníctva centrom excelentnosti, poskytovať bude komplexné služby v liečebno-preventívnej starostlivosti. Odhadované náklady na novú nemocnicu sú v koncepcii schválenej vládou SR stanovené na 263 miliónov eur. V sume sú zahrnuté búracie práce či projektová príprava - ako medicinálne plánovanie, architektúra a projekcie.

Rezort vyhlásil verejné obstarávanie na komplexnú prípravu projektu nemocnice na Rázsochách na konci mája. Predpokladaná hodnota zákazky je 17,5 milióna eur. Tá obsahuje vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a poradenstva pri príprave realizácie stavby, autorský dohľad nad realizáciou stavby a manažment zdravotnej starostlivosti.