Demokratická strana napriek preferenciám neplánuje odstúpiť v prospech inej strany

Demokratická strana (DS) sa v prípade nepriaznivých výsledkov predvolebných prieskumov neplánuje vzdať kandidatúry v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v prospech inej strany. Členovia DS Natália Blahová, Ľubomír Galko a volebný líder Jozef Rajtár pre TASR podobné informácie odmietli.

„Pracovne sa rozprávame, určite však nie o nejakých fúziách alebo odporúčaniach,“ reagovala Blahová na otázku o rokovaniach s OĽaNO a lídrom hnutia Igorom Matovičom o prípadnej spolupráci.

Blahová tvrdí, že voliči DS by v prípade, ak by strana stiahla kandidatúru a podporila iný subjekt, ostali doma a voliť by nešli vôbec. „Poznáme svojich voličov, ostali by doma. Poškodili by sme aj volebný výsledok demokratických strán,“ skonštatovala s tým, že o takejto možnosti nerokujú s inými stranami a ani nebudú.

Galko zdôraznil, že sa chystajú uspieť vo voľbách a nie v prieskumoch. Rovnako odmieta, že by o prípadnej podpore a stiahnutí kandidátky rokovali s inými stranami. „My chceme vyhrať a byť úspešní vo voľbách, nie v prieskumoch. Sme presvedčení, že budeme,“ tvrdí.

Galko pre TASR tiež povedal, že podľa ich interných analýz strana silnie a je pripravená urobiť maximum pre čo najlepší výsledok vo voľbách.

Parlamentné voľby budú 29. februára. Kandiduje v nich 25 politických subjektov. V predvolebných prieskumoch sa DS objavuje na úrovni pod jedným percentom.