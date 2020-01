Pellegrini: Na prípad Trnku a postup polície sa budem pýtať šéfa Policajného zboru

Premiér ešte pred stredajším rokovaním vlády uviedol, že sa v rámci možností bude pýtať na to, či polícia vo veci koná a či doteraz procesne nepochybila.

„Politici by sa nemali miešať do vyšetrovania, musíme mať iba istotu, že každý konal na základe paragrafov a dôkazov a nie na základe mediálneho tlaku,“ zdôraznil. “Zverejnené video ma vyrušuje, ako každé takéto správanie,“ priznal. „Či sú v tom konaní náznaky trestného konania, to musia posúdiť príslušné orgány,“ dodal.

Minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) si myslí, že v prípade bývalého generálneho prokurátora mohla polícia zvoliť iný formálny postup. „To zadržanie bolo podľa mňa príliš ostentatívne, mediálne. Ak by pána Trnku predvolali, vypočuli, možno aj tie následné rozhodnutia nemuseli vyvolať také vášne,“ naznačil Žiga s tým, že hodnotí iba formu celého postupu. K obsahovej stránke, či sa Trnka dopustil skutku, z ktorého mal byť obvinený, sa vyjadrovať nechcel. „Nie som orgán činný v trestnom konaní, nebudem špekulovať, či medializované videá a ich obsah sú alebo nie sú relevantným dôvodom na obvinenie,“ zdôraznil. O vyvŕbení celého prípadu si myslí, že „polícia mala nejaké penzum informácií a prokurátor sa s tým nestotožnil“.

Ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) prekvapilo zrušenie obvinenia Trnku, nechcel to však viac komentovať. “Je to na orgánoch činných v trestnom konaní. Polícia a súdy majú byť nezávislé od politiky. Bolo to určite prekvapenie, keďže z medializovaných informácií to vyzeralo vážne,” uviedol.

Trnku zadržala NAKA minulý týždeň v jeho dome v Hamuliakove. Obvinila ho z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie sa malo týkať tajného videa, na ktorom sa Trnka rozpráva s vtedajším ministrom financií Jánom Počiatkom o kauze Lemikon.

Na druhý deň po zadržaní sa Trnka dostal na slobodu. Prepustenie nariadil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Nevidel dôvod na jeho stíhanie. V utorok (21.1.) zrušili i samotné obvinenie.