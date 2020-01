Saková: Pre PCB látky na východe Slovenska je vyhlásená mimoriadna situácia

V stredu bola na východe Slovenska vyhlásená mimoriadna situácia pre toxický odpad, ktorý sa nachádza v blízkosti areálu bývalej spoločnosti Chemko Strážske. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.

„Na východe, podľa mojich informácií, je s dnešným dátumom vyhlásená mimoriadna situácia v Prešovskom a Košickom kraji vo veci stavu ohrozenia obyvateľstva v dôsledku nebezpečného odpadu,“ uviedla Saková.

Rezort je teraz zodpovedný za likvidáciu zdroja nebezpečného odpadu. Následne má byť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zodpovedné za odstránenie environmentálnej záťaže formou sanácie ovzdušia, vody a pôdy, priblížila ministerka.

Ministerstvo by podľa Sakovej malo v najbližších dňoch vykonať potrebné úkony na to, aby vybrali spoločnosť na likvidáciu nebezpečného odpadu. „Určite budeme komunikovať so spoločnosťami, ktoré majú takéto povolenie, aby sme zastavili rozšírenie týchto látok do prírody,“ povedala Saková. Dodala, že so spoločnosťami budú jednať o tom, aby sa likvidácia uskutočnila formou spálenia alebo iného chemického procesu.

„Budeme jednať skutočne tak, aby ten odpad bol naozaj zlikvidovaný a nedošlo k nejakej ďalšej environmentálnej záťaži v budúcom období,“ podotkla. Saková dúfa, že nebezpečný odpad v areáli bývalej spoločnosti Chemka Strážske nebude ešte vo väčšom množstve, ako ho vyhodnotili.

Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, čo šla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom minulého roka aj majiteľ susedných pozemkov.