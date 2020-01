Pellegrini: Verím, že i po voľbách bude vláda naklonená výraznej podpore športu

Pellegrini pripomenul, že za posledné roky vláda i ministerstvá vyčlenili desiatky miliónov eur na rozvoj, modernizáciu a dobudovanie športovej infraštruktúry. "Som rád, že sme nepoľavili ani v závere volebného obdobia a verím, že aj vláda po voľbách bude naklonená tomu, aby v prípade možnosti našla dodatočné zdroje a pomohla športovým zväzom a samosprávam vybudovať finančne náročnú športovú infraštruktúru,“ povedal premiér.

Podľa prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana vláda v stredu urobila signifikantný dôležitý krok na to, aby sa naplnili túžby fanúšikov slovenského hokeja – vrátiť lesk najpopulárnejšiemu slovenskému športu. „Chceme, aby po vzore špičkových hokejových krajín vznikla štruktúra stredoškolských hokejových akadémií, prostredníctvom ktorej nebudú musieť talentovaní mladí hokejisti ísť za lepšími podmienkami do zahraničia, a tým aj zlepšíme kvalitu našich mládežníckych súťaží, z čoho neskôr bude profitovať celý slovenský hokej,“ vysvetlil Šatan. Dodal, že nejde len o podporu hokeja. „Spojenie športu a zázemia na kvalitné vzdelávanie pomôže celej spoločnosti, hráčov, ktorí sa budú venovať aj v dospelosti profesionálnemu hokeju, bude možno desať percent, no akadémie budú produkovať vzdelaných mladých ľudí, ktorí sa začlenia a budú prínosom pre spoločnosť v iných oblastiach, ako je šport,“ dodal kapitán majstrov sveta z roku 2002.

Generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Andrej Kuffa takisto ocenil príspevok vlády na revitalizáciu bratislavskej haly na Pasienkoch, z ktorej má vzniknúť Národné basketbalové centrum. „Pasienky budú spĺňať všetky moderné štandardy, potrebné na organizáciu medzinárodných podujatí Medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA,“ priblížil. „Súčasťou centra budú tréningová hala, kompletné zázemie i ubytovanie internátneho typu,“ dodal o zámere vybudovať na mieste i basketbalovú akadémiu.

Vláda na stredajšom rokovaní rozhodla o vyčlenení 14 miliónov eur na vznik siedmich stredoškolských hokejových akadémií. Mali by vzniknúť v siedmich krajoch, okrem Trenčianskeho, kde sa už buduje takáto akadémia a ktorej vznik tiež vláda podporila. Práve tento projekt by mal byť vzorom pre ostatné akadémie. Maximálna dotácia pre jedného príjemcu sú dva milióny eur, pričom budú tvoriť maximálne 40 percent celkových nákladov. Zvyšok doplatia zriaďovatelia stredných škôl, v areáli ktorých hokejové akadémie majú vzniknúť. Podľa Šatana sa celková cena môže pohybovať okolo piatich miliónov, závisí to od veľkosti a zložitosti projektu. Štátne zdroje sa budú uvoľňovať postupne podľa realizácie projektu.

Vláda takisto schválila 8,5 milióna eur na rekonštrukciu bratislavskej haly na Pasienkoch. Slovenská basketbalová asociácia (SBA) odhaduje realizáciu rekonštrukcie na tri roky od získania potrebných povolení. Rekonštrukcia sa zameria predovšetkým na zníženie energetickej náročnosti budovy, takisto výmenu rozvodov v kritickom stave.