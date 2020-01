Premiér sa spýta na situáciu okolo prípadu Dobroslava Trnku šéfa polície Milana Lučanského

„Chcem sa na to opýtať pána Lučanského, lebo som zachytil, že bolo zrušené celkovo rozhodnutie vyšetrovateľa. Chcem sa spýtať len procesne, či je všetko v poriadku. Nemali by sme sa my politici do týchto vecí miešať, ale musíme mať istotu, že každý konal na základe paragrafov, dôkazov a nie na základe nejakého mediálneho tlaku,“ uviedol Pellegrini. Dodal, že bude podporovať, aby sa vždy vyvodzovala spravodlivosť voči každému, komu treba. „Na druhej strane si musíme dať veľký pozor, aby niektorí, ktorí majú reálnu moc niekoho dať ráno zatknúť alebo mu dali urobiť domovú prehliadku, aby tak urobili vždy len na základe faktov a nepodľahli mediálnemu tlaku,“ povedal premiér.

Bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi zrušili v utorok (21. 1.) obvinenie súvisiace s kauzou Tipos a tiež pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Hovorca policajného prezídia Michal Slivka uviedol, že v utorok bolo doručené uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Zrušilo sa ním uznesenie vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) o začatí trestného stíhania a súčasne o vznesení obvinenia Trnku pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Trnku zadržala NAKA minulý týždeň v jeho dome v Hamuliakove. Obvinila ho z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie sa malo týkať tajného videa, na ktorom sa Trnka rozpráva s vtedajším ministrom financií Jánom Počiatkom o kauze Lemikon.

Na druhý deň po zadržaní sa Trnka dostal na slobodu. Prepustenie nariadil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Nevidel dôvod na jeho stíhanie.