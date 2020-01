Hlina: Keby každý kádehák presvedčil 15 ľudí, nepotrebovali by sme bilbordy

Pred štyrmi rokmi panovalo podľa predsedu KDH Alojza Hlinu v hnutí presvedčenie, že jeho parlamentná budúcnosť je istá vec. „Mobilizácia sa v KDH neuskutočnila, lebo KDH je predsa večné a KDH v parlamente bude. Uskutočnila sa v iných stranách, v SaS a OĽaNO. My to jasne vyhodnocujeme a tentoraz bude vnútorná aj vonkajšia mobilizácia KDH,“ povedal Hlina v diskusii na Tablet TV.

Dodáva, že pri návrate do parlamentných lavíc by sa chceli oprieť o svojho tradičného voliča, čo samo osebe nie je jednoduché, keďže sa kresťansky orientovaným ľuďom prihovárajú aj iné strany, a zároveň by chceli získať aj nových voličov.

Silnou stránkou KDH je podľa Hlinu široká členská základňa. „Vnútorná mobilizácia je postavená na tom, že KDH má okolo 10.000 členov. Keby každý z nich presvedčil 15 ľudí, tak by sme boli v parlamente a nepotrebovali ani jediný bilbord či leták. A budeme čakať, že aj vonkajší svet uzná dôležitosť KDH pre systém parlamentnej demokracie,“ povedal Hlina.

Dodal, že za štyri roky sa v strane veľa zmenilo. „Dôkazom môžem byť aj ja, kde moja úprimnosť a otvorenosť a forma komunikácie nie každému konvenuje. Ale presvedčenie, že s KDH netreba nič robiť, nefungovalo a dôkazom bol marec 2016,“ pripomenul. „KDH sa zmenilo personálne, vizuálne aj komunikačne, ale hodnoty ostali tie isté,“ tvrdí Hlina.

„Urobili sme kus roboty, uspeli sme v regionálnych, komunálnych voľbách aj eurovoľbách,“ konštatuje predseda KDH. Ak by jeho strana uspela aj v parlamentných voľbách, bude sa snažiť vstúpiť do koalície postavenej na báze dnešných opozičných strán, spoluprácu so Smerom-SD, SNS a ĽSNS Hlina vylučuje. „Budem hovoriť za seba, človek by mal mať svoju integritu a hrdosť. Mne to nestojí za to, aby som niečo iné rozprával a iné robil. Kým ja budem predsedom KDH, s týmito subjektmi nepôjdem,“ podčiarkol.

Výsledky doterajších rokovaní so stranou Za ľudí, PS-Spolu a SaS Hlina nepovažuje za vágne. Opoziční politici sa zatiaľ dohodli na tom, že po voľbách nepôjdu do vlády s uvedenou trojicou strán, nebudú na seba v kampani navzájom útočiť a spoločnými prioritami bude školstvo, zdravotníctvo a spravodlivosť. Konkrétne spoločné riešenia v týchto troch rezortoch chcú hľadať po voľbách.

Hlina dodáva, že modulárny systém, na ktorom je postavená kandidátna listina KDH, umožnil zaradiť popri predsedníckom, primátorskom a starostovskom module či module konzervatívnych osobností aj školský a zdravotnícky. „Pri module školstva máme desať odborníkov od riaditeľov škôl cez stredoškolských až po vysokoškolských pedagógov. Tento modul nám vedie emeritný rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid,“ uviedol Hlina.

„Rozširujeme primárne vzdelávanie od štyroch rokov, kapacitu školských klubov, matematickú gramotnosť. Dôležitá oblasť je spoločenský status učiteľa. Navrhujeme pre vysoké školy 1,2 percenta HDP. Chceme, aby doktoráty boli definované porovnateľne, ako je to vonku,“ vypočítava Hlina. „Kvalita vysokého školstva nie je v množstve, ale naozaj v kvalite. Poviem to zjednodušene, ale keby to záležalo na mne, zajtra polovica vysokých škôl nemusí byť a nič by sa nestalo. Dakedy na vysokú nešiel hocikto, dnes sa mi zdá, že niekto ide na vysokú, lebo ho nezobrali do roboty. Treba dať pozor na to, aby sme nedevalvovali vzdelanie. Nemusí mať každý vysokú školu, ale ak ju niekto skončí a ukáže vám diplom, nemal by to byť bezcenný zdrap papiera,“ tvrdí Hlina.

„V zdravotníctve existuje problém čakania, doplatkov za lieky, problém nedostatku lekárov a sestier... Na kandidátnej listine máme aj zdravotnícky modul, je tam sedem lekárov a tri zdravotné sestry. Navrhujeme zvýšenie platov, aby napríklad mzda zdravotnej sestry bola na úrovni 1,05-násobku priemernej mzdy na Slovensku, chceme zvýšiť kompetencie zdravotných sestier,“ povedal Hlina.

Za veľký problém považuje situáciu v oblasti spravodlivosti. „Dovolili sme vyrásť štátu v štáte. Bolo to pod pláštikom nezávislosti. Ale sudcovia by mali byť závislí od dodržiavania zákonov,“ tvrdí líder KDH. „Mali by sami seba regulovať. A my sa teraz dozvedáme, že to nedokázali. Samozrejme, že súdna moc musí byť nezávislá. Ale treba urobiť zásadné zmeny z pohľadu transparentnosti. Ono je to o ľuďoch, treba tam dať takých, ktorí majú osobnú integritu,“ konštatoval.

Za hlavnú prioritu KDH označil Hlina rodinu. „Máme tam opatrenia, ktoré môžu pomôcť. Od bonusu na dieťa vo výške 100 eur až po podporu stavania škôlok. Chceme zaviazať developerov, aby nestavali iba byty, ale aj infraštruktúru. Chceme to riešiť zákonom,“ zhrnul.