Duševné zdravie v práci: Toto nikdy nerobte pred nadriadenými

Nová štúdia odhalila, že predstieranie pozitívnych emócií pri práci, najmä v snahe zapôsobiť na nadriadených, môže skutočne škodiť vašej kariére aj duševnej pohode.

Pre väčšinu ľudí je samozrejmé, že chcú v práci urobiť dobrý dojem. Keď nás kolegovia aj nadriadení posudzujú pozitívne, máme väčšiu šancu napredovať v kariére a viesť spokojnejší život. Ale kde je hranica, kam by sme mali v rámci pozitívnych vzťahov v práci zájsť?

Podľa novej štúdie skrývanie pravých emócií a nasadzovanie si šťastnej tváre, aby sme potešili našich nadriadených, môže výrazne zaťažovať naše duševné zdravie a dokonca znížiť náš výkon v práci. Na výskume pracoval tím vedcov pod vedením Allison Gabrielovej z University of Arizona a výsledky boli publikované v časopise Journal Of Applied Psychology.

Predstieranie dobrej nálady pred šéfmi vás bude duševne ubíjať

Vedci zistili, že ľudia, ktorí nenápadne skrývajú svoje pocity, ktorých štúdia označuje ako „povrchových hercov“, môžu znižovať svoje šance na úspech a sami sa zaťažujú vyššou úrovňou psychickej námahy.

V štúdii skúmali viac ako 2 500 pracovníkov z rôznych priemyselných odvetví vrátane vzdelávania, strojárstva, finančných služieb a výroby. V rámci výskumu tím identifikoval dve hlavné motivácie emočnej regulácie na pracovisku - prosociálnu reguláciu emócií (vedenú túžbou byť dobrým kolegom a budovať silné vzťahy so spolupracovníkmi) a manažment dojmov.

Zistenia boli obzvlášť zaujímavé. Keď sa ľudia snažili budovať vzťahy so svojimi spolupracovníkmi - prístup opísaný ako „hlboké predstieranie“ - s väčšou pravdepodobnosťou im to prinieslo významné výhody v porovnaní s tými, ktorí si osvojili „povrchové predstieranie” a skrývali svoje emócie, aby sa pokúsili vyzerať dobre pred svojimi nadriadenými.

Nesnažte sa zatajovať svoje emócie

Povrchové predstieranie ľudia využívajú na to, aby pred ostatnými vyzerali inak, ako sa reálne cítia. “Vo vnútri môžete byť naštvaní alebo frustrovaní, ale navonok sa snažíte byť príjemní alebo pozitívni,“ vysvetlila Gabrielová. „Hlboké predstieranie sa snaží zmeniť to, ako sa cítite vo vnútri. Keď hlboko predstierate, snažíte sa prispôsobiť to, ako sa cítite s tým, ako komunikujete s ostatnými ľuďmi. Hlbokí herci - tí, ktorí sa skutočne snažia byť za dobre so spolupracovníkmi - to robia z prosociálnych dôvodov a majú z tohto úsilia významný úžitok.“

Je úplne normálne zaživať pri práci množstvo emócií. Koniec koncov, emócie sú súčasťou nášho bytia a nezbavíme sa ich, len čo vstúpime do dverí kancelárie.

Namiesto toho, aby sme skrývali svoje emócie a zúfalo sa snažili udržať usmiatu tvár, len aby sme sa napredovali, sú na pracovisku cennejšie úprimné vzťahy. Skĺbenie emócií, ktoré pociťujeme so spôsobom, akým komunikujeme s ľuďmi, je najlepšou voľbou.