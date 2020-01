Raši: Traja mladí vedci sa môžu uchádzať o vedecko-výskumný pobyt v Kalifornii

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) o tom v utorok informoval na tlačovej konferencii na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

„Výzva sa venuje najmä doprave, inteligentným riešeniam, informatizácii v automobilovom priemysle. Čiže celé je to naviazané na mobilitu a na jej budúcnosť. Každého účastníka podporíme sumou 93.000 eur, ktorá pokrýva náklady na pobyt vo vedeckých tímoch a na univerzite. Samozrejme, aj náklady s tým súvisiace. Ide o pobyty, ktoré trvajú do siedmich mesiacov,“ povedal Raši s tým, že uzávierka prihlášok je 17. apríla 2020.

Rektor UNIZA Jozef Jandačka doplnil, že majú pripravených mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, ktorí prejavili záujem o účasť na výbere v tejto výzve. „Chceme, aby sa na tejto výzve zúčastnilo hlavne čo najviac kreatívnych pracovníkov, ktorí implementujú skúsenosti z pobytu v Berkeley priamo na našej univerzite. Či už v procese vedecko-výskumných aktivít, respektíve z pohľadu vzdelávania,“ uviedol Jandačka.

Pripomenul, že v predchádzajúcej výzve pôsobili na univerzite v Berkeley dvaja pracovníci UNIZA. „Pripravujeme nové študijné programy v oblasti umelej inteligencie a ich skúsenosti sa budú implementovať aj do podmienok UNIZA. V neposlednom rade badať u mladých pracovníkov iniciatívu, že chcú tieto skúsenosti prenášať na pôdu univerzity a odovzdávať ich aj širšiemu okoliu. Za veľmi dôležité považujem aj to, že na seba priťahujú nových mladých pracovníkov. A vytvárajú nové vedecko-výskumné kolektívy, ktoré, predpokladám, už budú využívať aj skúsenosti z pobytu v Berkeley,“ podotkol Jandačka.

Prvým absolventom pobytu v Berkeley je Michal Gregor z UNIZA, ktorý sa venuje oblasti umelej inteligencie. „Je to veľká skúsenosť, pretože u nich je prostredie veľmi tvorivé a stále sa niečo deje. Je to veľmi stimulujúce. U nich vidíte v praxi, ako sa prenášajú skúsenosti z výskumu do výučby. Lebo ľudia, ktorí hovoria na prednáškach o určitých metódach, sú často ľudia, ktorí ich vymysleli. Naučilo nás to nový spôsob, ako vysvetľovať niektoré veci. Akoby viac vysvetľovať motiváciu, prečo je to potrebné, prečo to vôbec niekto vymyslel. Nielen hovoriť o tom, ako to celé funguje. Týmto spôsobom preniesť skúsenosti. To, myslím si, je veľmi zaujímavý benefit,“ vysvetlil Gregor.

Na UNIZA sa podľa neho už snažia realizovať aj zmeny. „Na základe spätnej väzby od špičkových odborníkov robíme prestavbu predmetov, ktoré sa týkajú umelej inteligencie. Začali sme realizovať semináre, ktoré sa týkajú strojového učenia a umelej inteligencie. Pozývame ľudí aj z iných univerzít a začína to byť prepojené aj s ľuďmi z komerčnej sféry,“ dodal Gregor.