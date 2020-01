Matečná: Dúfam, že zákon o pozemkových úpravách bude opäť schválený

Matečná to uviedla v utorok po rokovaní Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Rokovania pôdohospodárskeho výboru sa zúčastnilo 10 poslancov NR SR, päť koaličných hlasovalo za to, aby sa zákon schválil v pléne v pôvodnom znení a teda, aby sa veto hlavy štátu prelomilo. Opoziční poslanci sa vyslovili, že pri hlasovaní nepodporia opätovné schválenie novely zákona, stotožnili sa s výhradami prezidentky SR. Novele zákona vyčítajú najmä to, že nedostatočne chráni ústavné právo vlastníkov pôdy v porovnaní s právami jej užívateľov (nájomcov).

Ak má byť novela zákona o pozemkových úpravách prijatá nanovo, tak v novom znení, s väčším odstupom a so serióznou odbornou debatou. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá 20. decembra 2019 túto novelu vetovala a vrátila zákon do NR SR.

„Sú tam opodstatnené výhrady a pochybnosti o súlade zákona s Ústavou SR. Doplácali by na naň predovšetkým malí a strední farmári,“ upozornila hlava štátu a spresnila, že má pochybnosti najmä v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva.

„Aj keď si prezidentka uvedomuje potrebu vykonania pozemkových úprav a nastolenia poriadku v rozdrobenom vlastníctve poľnohospodárskych pozemkov, je presvedčená, že takáto významná úprava, ktorá sa robí len raz za mnoho desaťročí, má byť riadne pripravená a musí rešpektovať všetky ústavné princípy,“ uviedol prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Problémy by sa negatívne dotkli hlavne malých a stredných poľnohospodárov, ktorí pôdu priamo obhospodarujú. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, prijala NR SR 27. novembra 2019.