Video: Tenistovi doniesli banán, jeho následná reakcia nahnevala aj rozhodcu

Tenisový hráč Elliot Benchetrit sa dostal pod paľbu kritiky, keď mal vysoké nároky na podávačku loptičiek. Počas prestávky kvalifikačného zápasu Australian Open Benchetritovi doniesla banán, aby si doplnil energiu. Benchetrit však reagoval slovami, že mu má dievča banán ošúpať.

Dievčina sa zmätene pozrela na rozhodcu Johna Bloma, ktorý bol mimo záberu kamery a ten dal 21-ročnému hráčovi jasne najavo, že si má banán ošúpať sám. Mladý Francúz si neochotne zobral banán a po chvíli nadávania sa snažil banán ošúpať ústami. Svoje konanie vysvetlil tak, že má na prstoch náplaste a banán si sám nevie očistiť.

Video: Tenista potreboval pomoc s banánom

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG