Tento typ mlieka dokáže spomaliť proces starnutia

Túžite si predĺžiť život aspoň o 4 roky? Máme pre vás jednoduché riešenie! Celkom stačí, keď oddnes začnete piť polotučné alebo nízkotučné mlieko.

Štúdia z prostredia Univerzity Brighama Younga odhaľuje, že každé jedno percento tuku v mlieku naviac znamená kratší život o priemerne 4 roky. „Prekvapilo nás, aký veľký je v tom rozdiel,“ komentuje svoj nález vedúci autor štúdie, profesor Larry Tucker.

„Ak chcete piť plnotučné mlieko, mali by ste vedieť, že sa s tým spája niekoľko závažných dôsledkov.“

Keď mlieko skracuje život

Výskum, ktorý nedávno publikovali v žurnále Oxidative Medicine and Cellular Longevity, sa sústredil na analýzu génov viac ako 6.000 dospelých Američanov.

Vedcom sa podarilo určiť vek DNA dobrovoľníkov porovnávaním dĺžky telomérov. Teloméry sú zložkou chromozómov a postupom veku sa skracujú.

Pravdepodobnou príčinou kratšieho života pri pití plnotučného mlieka je nasýtený tuk v ňom, ktorý kladie záťaž na bunky organizmu, čo vedie k ich poškodeniu a následnému usmrteniu telesných tkanív.

Pravda o plnotučnom mlieku: Takto vplýva na vašu váhu

Takmer polovica ľudí, ktorí sa zúčastnili štúdie, priznala, že pijú mlieko denne. Ďalšia štvrtina z nich pije mlieko minimálne raz za týždeň.

Menej ako tretina opýtaných Američanov uviedla, že v ich chladničke sa nachádza plnotučné mlieko, zatiaľ čo 30 percent z nich pije polotučné mlieko. 10 percent respondentov uviedlo, že najčastejšie pijú nízkotučné mlieko a 17 percent z nich pije mlieko bez obsahu tuku. Zhruba 13 percent dobrovoľníkov kravské mlieko nepije vôbec.

Hoci by sa dalo čakať, že ľudia, ktorí sa celkom vyhýbajú konzumácii mlieka, sa dožijú zo všetkých najviac, nie je to pravda. Podľa štúdie sa u takýchto ľudí teloméry takisto skracujú rýchlejšie než u tých, ktorí pijú nízkotučné alebo polotučné mlieko.

Asi dve tretiny mlieka tvoria nasýtené tuky, ktoré sa považujú za spúšťačov zápalu v tele a je o nich známe, že v bunkách vyvolávajú oxidačný stres.

„Je zrejmé, že za spojenie mliečneho tuku a starnutia buniek uvedené v tomto pozorovaní je čiastočne zodpovedná zvýšená úroveň zápalu a oxidačný stres zapríčinený zvýšenou spotrebou nasýtených tukov.“

Podľa Tuckera výsledky štúdie potvrdzujú, že mlieko je „najkontroverznejšia potravina v našej krajine.“

Tucker ďalej vysvetľuje, že by dokázal hodiny rozprávať o tom, prečo by sme mali piť viac mlieka, a rovnako dlho o tom, prečo by sme ho nemali piť vôbec. Ak už sa rozhodnete pre jeho konzumáciu, zvoľte aspoň nízkotučný variant, ktorý korešponduje aj s odporúčaním výživových poradcov a špecialistov.