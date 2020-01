Od brutálnej vraždy košických policajtov uplynulo 25 rokov

Pripomína to krajská košická polícia na sociálnej sieti s tým, že si ich uctili pietnou spomienkou aj pri pamätnej tabuli. Dvojicu kriminalistov zavraždili v piatok 20. januára 1995 vo výkone služby na Adlerovej ulici.

Ako uvádza, počas preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na predchádzanie bytových krádeží na košickom sídlisku Dargovských hrdinov kontrolovali starší seržant Palacký a seržant Nistor dvoch podozrivých mužov. „Po výzve na predloženie dokladov jeden z mužov vytiahol pištoľ a šesťkrát strelil do Ľubomíra Palackého, ktorý bol na mieste mŕtvy. Ladislav Nistor v snahe zabrániť útoku páchateľa bol zasiahnutý jednou strelou do brucha a následne ho páchateľ usmrtil ranou do tyla,“ spresňuje.

Podľa krajskej polície tieto vraždy vyvolali mimoriadny ohlas a pobúrenie aj u širokej verejnosti. „Minister vnútra povýšil oboch menovaných do hodnosti inšpektorov in memoriam,“ dodáva s tým, že každoročne sa tiež na ich počesť koná memoriál. V rámci neho sa policajti stretávajú na futbalovom turnaji.