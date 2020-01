Takto vplýva kivi na krvný tlak, niektorí ľudia by ho konzumovať nemali

Exotické ovocie kivi má nízku energetickú hodnotu, ale je obzvlášť bohaté na vitamíny C, E, K a kyselinu listovú. Obsahuje tiež vápnik, fosfor a draslík, ktorý relaxuje cievne steny, čím pomáha znižovať krvný tlak. Upozornila na to lekárka Janette Stamová z odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, ktorá ho odporúča zaradiť do jedálnička.

„Kivi obsahuje tiež vlákninu, ktorá v čreve nasáva vodu, a tým upravuje konzistenciu stolice. S trávením taktiež pomáha v kivi sa vyskytujúci enzým aktinidín, ktorý sa vyskytuje síce v malom množstve, ale má významnú úlohu, pretože pomáha rozkladať bielkoviny, a tým pomáha tráviacim procesom,“ uviedla Stamová s dôvetkom, že toto exotické ovocie pochádza z Číny, odkiaľ sa začiatkom 20. storočia misionármi rozšírilo na Nový Zéland, kde aj získalo svoje dnešné meno.

Toto ovocie obsahuje aj karotenoidy - luteín a zeaxantín, ktoré podporujú správnu funkciu očí. Podľa odborníčky môže byť konzumované ošúpané, ale je ho možné jesť i so šupkou, pretože tá tiež obsahuje vysoké množstvá vlákniny a vitamínov C a E. Upozornila však, že vysoké množstvo tzv. kalcium oxalátov vyskytujúcich sa v šupke i v dreni môžu dráždiť podnebie či jazyk.

Hoci ide o zdravú pochúťku, Stamová doplnila, že patrí medzi časté alergény z dôvodu reakcie na enzým aktinidín. Pre svoju schopnosť riediť krv by ho nemali konzumovať ľudia s nízkou krvnou zrážanlivosťou, ľudia užívajúci lieky proti zrážaniu krvi a ľudia pred operáciou.

Kivi je vhodné kupovať v stave, keď mierne podľahne pod tlakom prsta. Tvrdé ešte nie je zrelé, a, naopak, mäkké je už prezreté. Vhodné je ho skladovať pri izbovej teplote mimo priameho slnka.