Medvedev zostane lídrom vládnucej strany

„Ak hovoríme o konkrétnej novej práci, táto pozícia nevylučuje možnosť byť zapojený do politickej činnosti vrátane aktivít súvisiacich s vedením strany. Zostávam predsedom strany Jednotné Rusko,“ povedal Medvedev v rozhovore pre televíznu stanicu Prvý kanál, ktorú cituje tlačová agentúra TASS.

Podľa Medvedeva je Jednotné Rusko „vedúcou politickou silou, vládnucou stranou, ktorá má obrovskú zodpovednosť za ľud a rozvoj krajiny“.

„Samozrejme, strana rieši presne tie úlohy, pred ktorými stojí celá krajina. Momentálne sa kľúčová požiadavka týka zlepšenia životných podmienok ľudí a dotiahnutia národných projektov,“ doplnil expremiér i exprezident Ruska.

Strana chce podľa jeho slov poskytnúť pomoc pri implementácii týchto úloh a riešiť problémy týkajúce sa rozvoja určitých regiónov a miest.

Jednotné Rusko bude zároveň pokračovať v príprave na nadchádzajúce voľby do Štátnej dumy - dolnej komory ruského parlamentu - v roku 2021, zakončil Medvedev.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok podpísal výnos, ktorým za predsedu ruskej vlády vymenoval Michaila Mišustina. Výnos nadobudol účinnosť dňom jeho podpísania, informovala tlačová agentúra Interfax.

Mišustin sa stal premiérom deň po tom, ako Putin predniesol výročný prejav, v ktorom navrhol rad zmien a dodatkov do ústavy Ruskej federácie. Podľa Putinovej predstavy by tieto zmeny mali viesť k posilneniu právomocí premiéra a členov vlády pri súčasnom zachovaní Ruska ako silnej prezidentskej republiky. Nové právomoci by mal získať aj parlament.

Krátko po oznámení týchto Putinových zámerov podal Medvedev demisiu, pričom odstúpila aj jeho vláda.