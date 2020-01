Vlhová vyhrala obrovský slalom spoločne s Brignoneovou

Časom 2:21,15 minúty sa radovala spoločne s domácou Taliankou Federicou Brignoneovou, tretia skončila s odstupom jedinej stotiny sekundy Američanka Mikaela Shiffrinová.

Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka dosiahla trináste prvenstvo na podujatiach SP, z toho štvrté v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne, v ktorej je aj úradujúca majsterka sveta. „Obrák“ vyhrala prvýkrát od Špindlerovho Mlyna v marci minulého roka. Presadila sa v druhej súťaži SP za sebou, keď nadviazala na utorňajšie víťazstvo v klasickom slalome v rakúskom Flachau. Pripísala si 32. pódiové umiestnenie v kariére, v obrovskom slalome piate, no premiérové v tejto sezóne.

Postupne bola štrnásta, šiesta, štvrtá a piata, základ sobotňajšieho úspechu položila už v prvom kole, po ktorom figurovala na druhom mieste. Za Brignoneovou zaostávala iba o 17 stotín sekundy, tretia bola priebežne Nemka Viktoria Rebensburgová s odstupom 0,36 s. Vlhovej taliansky tréner Livio Magoni postavil trať prvého kola veľmi rytmicky. Jeho zverenka sa na ňu vydala so štartovým číslom 3 a hoci sa medzi bránkami s dlhými rozstupmi neprezentovala až takým agresívnym štýlom, kľúčové pasáže prešla veľmi čisto. Svoju jazdu typicky vygradovala a po prejazde cieľom sa zaradila na prvú priečku.

Jej čas 1:10,45 min prekonala jedine Brignoneová so štvorkou, ktorá v prvom kole potvrdila úlohu vedúcej ženy v hodnotení disciplíny. Ďalšia domáca spolufavoritka Marta Bassinová nabrala manko až 1,40 s, darilo sa však Rebensburgovej, ktorá na treťom medzičase dokonca viedla, no v závere sa prepadla za Vlhovú. Shiffrinová predviedla neistú jazdu s viacerými zaváhaniami, patrila jej štvrtá pozícia so stratou 0,42 s. Švajčiarka Wendy Holdenerová na piatom a Novozélanďanka Alice Robinsonová na šiestom mieste sa tiež zmestili do šiestich desatín sekundy za Brignoneovou.

Druhé kolo mal na starosti rakúsky tréner Stefan Schwab a k stavbe trate pristúpil odlišne od Magoniho, keď využil viac bránok a zmenšil rozstupy medzi nimi. V slnečných a mrazivých podmienkach vydržal podklad aj pre popredné pretekárky. Robinsonová, Holdenerová i Shiffrinová postupne posunuli hranicu najlepšieho času druhého kola. Rebensburgovej sa to už nepodarilo a zaradila sa až na priebežnú piatu pozíciu. Vlhová mala pred Shiffrinovou náskok 25 stotín sekundy a presným časovaním oblúkov ho na medzičasoch zvyšovala. V závere síce stratila, pred americkou súperkou sa však udržala o jedinú stotinku. Tesný súboj vygradoval jazdou Brignoneovej, ktorá bola presne o 17 stotín pomalšia ako Vlhová a v súčte sa stali víťazkami obe.