Žiaci by mali pred polročným skúšaním jesť pestrú stravu, tvrdí psychologička

Rovnako by nemali zabúdať na raňajky. Uviedla psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

„Deti by mali jesť asi päťkrát denne, nemali by zabúdať na raňajky, ktoré by mali pozostávať z vlákniny, cereálií, mliečnych výrobkov a na desiatu obohatenú o ovocie a zeleninu,“ uviedla psychologička. Vďaka nim budú deti podľa jej slov v škole v dobrej fyzickej kondícii a psychickej pohode, čo sa prejaví na ich pozornosti počas vyučovania. Rovnako by žiaci nemali zabúdať ani na pitný režim, ktorý im najlepšie zabezpečí čistá voda.

Kövérová zároveň radí, aby sa rodičia zaujímali o to, čo ich deti zjedli počas dňa a domácou stravou doplnili to, čoho bolo nedostatok. „Strava detí by mala byť pestrá, aby pokrývala vysoké nároky vyvíjajúceho sa organizmu hlavne u starších školákov (11 - 15 rokov), kedy sa nachádzajú v období takzvaného rastového skoku, preto môžu mať potrebu jesť viac ako zvyčajne,“ priblížila psychologička.

Ako doplnila, ovocie a zelenina majú vo výžive detí dôležité miesto vďaka bohatému obsahu vitamínov. „Pre rast kostí je dôležitý vápnik z mliečnych výrobkov a dostatočné množstvo železa si deti doplnia konzumáciou mäsa,“ uzavrela psychologička.