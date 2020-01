SHMÚ varuje pred snežením v okrese Bratislava, aj smogom v Ružomberku a okolí

Výstraha pred poľadovicou platí v niektorých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Platí do nedele 19. januára do 9.00 h.

V okrese Bratislava meteorológovia varujú aj pred snežením. Vo vyššie položených častiach Bratislavy sa očakáva sneženie, napadnúť by tu malo do piatich centimetrov snehu. Výstraha prvého stupňa platí do nedele rána.

Upozornenie pred smogovou situáciou pre častice PM10 platí v Ružomberku a okolí, pričom potrvá až do odvolania. Podľa meteorológov sú príčinami smogovej situácie vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný vplyv priemyslu a dopravy, ale aj nepriaznivé rozptylové podmienky vďaka polohe v horskej doline.

„K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo–cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy,“ uvádzajú meteorológovia s tým, že v tejto súvislosti radia obmedziť pobyt a fyzické aktivity vonku a rovnako i skrátiť vetranie obytných miestností.