Na toto prekvapivé ochorenie zomrie až 1 z 5 ľudí, je nebezpečnejšie ako rakovina

Počet úmrtí na sepsu je celosvetovo oveľa vyšší, ako sa pôvodne predpokladalo. Nová štúdia odhaduje, že až 20% ľudí na svete zomrie na tento život ohrozujúci stav.

Štúdia zverejnená v časopise The Lancet odhaduje, že v roku 2017 sa sepsa vyvinula u 49 miliónov ľudí a 11 miliónov ľudí zomrelo na túto chorobu. To je viac ako dvojnásobok počtu odhadovaných úmrtí, ktoré stanovili staršie štúdie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je to tiež viac ako počet úmrtí na rakovinu. Tá podľa odhadov WHO zabije 9,6 milióna ľudí ročne.

Viac ako polovica prípadov sepsy sa v roku 2017 vyskytla u detí, z ktorých mnohé boli novorodenci. Ako uviedol hlavný autor štúdie Mohsen Naghavi v stanovisku:

„Sme znepokojení zo zistenia, že počet úmrtí na sepsu je oveľa vyšší, ako sa pôvodne predpokladalo, najmä preto, že tomuto stavu je možné zároveň predchádzať aj liečiť. Potrebujeme nové zameranie na prevenciu sepsy u novorodencov a na riešenie antimikrobiálnej rezistencie, ktorá je dôležitou hnacou silou tohto stavu.“

Sepsa je extrémna imunitná reakcia na infekciu. Dochádza k nej, keď existujúca infekcia, ako napríklad infekcia kože, pľúc alebo močových ciest, v tele vyvolá „reťazovú reakciu“, ktorá vedie k rozšírenému zápalu.

Tento zápal môže viesť ku krvným zrazeninám a presakovaniu krvných ciev, ktoré zase spôsobujú zlý prietok krvi. V závažných prípadoch môže sepsa viesť k zlyhaniu orgánov a život ohrozujúcim poklesom krvného tlaku.

Mnoho predchádzajúcich odhadov prípadov sepsy a úmrtí sa týkalo iba krajín so stredným a vysokým príjmom a brali sa do úvahy len pacienti, ktorí boli prijatí do nemocnice. V novej štúdii sa na odhad prípadov sepsy a úmrtí v 195 krajinách použili údaje z miliónov úmrtí a lekárskych záznamov z celého sveta.

Medzi najbežnejšie príčiny sepsy v štúdii patrilo hnačkové ochorenie, infekcie dýchacích ciest a pôrodné komplikácie, napríklad infekcie po pôrode.

Mnohým prípadom sepsy, najmä v rozvojových krajinách, by sa dalo predísť zvýšením prístupu k vakcínam na zníženie rizika infekcie, zlepšením kanalizačných systémov a primeranou výživou pre deti a matky, uviedla vedúca autorka štúdie Kristina E. Rudd.

Krajiny s vysokými príjmami musia tiež viac dbať na prevenciu infekcií získaných z nemocnice, ako aj chronických chorôb, pri ktorých môžu byť pacienti náchylnejší na infekcie, uviedla.