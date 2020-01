Prezidentka si predvolá Čižnára a Lučanského

Všetci sme počuli nahrávky rozhovorov medzi Mariánom Kočnerom, Dobroslavom Trnkom a Jánom Počiatkom a to, čoho sme boli svedkami, je v ostrom kontraste s výsledkom postupu orgánov činných v trestnom konaní. V takomto spoločensky vážnom prípade aj s ohľadom na to, že ide o bývalého generálneho prokurátora, takto rozdielne názory v jednej veci zo strany orgánov činných v trestnom konaní znova len oslabujú dôveru v spravodlivosť. Budem sa preto na odpovede pýtať generálneho prokurátora a policajného prezidenta, ktorých pozvem na stretnutie do Prezidentského paláca