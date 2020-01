Modriny po odbere krvi: Toto si pri nich musíte všímať

Pri odbere krvi zdravotní pracovníci vpichnú malú dutú ihlu do žily. Tento postup dočasne poškodzuje stenu krvných ciev a vonkajšiu vrstvu kože. K modrinám dochádza, keď krv z poškodenej žily presiakne a usadí sa pod kožou.

U niektorých ľudí vznikajú modriny jednoduchšie. Medzi príčiny patrí:

nadmerný príjem alkoholu a poškodenie pečene

užívanie určitých liekov vrátane antikoagulantov a nesteroidných protizápalových liekov, ako je ibuprofén

nedostatok vitamínu C

nedostatok vitamínu K

niektoré zdravotné stavy, ako je hemofília a von Willebrandova choroba

Kedy navštíviť lekára

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa modriny po odbere krvi zvyčajne hoja rýchlo. Ak je však modrina veľká, môže to trvať 2 až 3 týždne kým zmizne. Lekára by ste mali kontaktovať, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

zmena farby ruky

znecitlivenie alebo brnenie v paži alebo ruke, ktoré nezmizne v priebehu niekoľkých hodín

zhoršenie sčervenania a zápalu v mieste vpichu

silná bolesť v mieste vpichu

opuch, ktorý sa namiesto zmierňovania zhoršuje

Ak si nie ste istí, či sú vaše príznaky typické, mali by vyhľadať lekára.

Ako znížiť riziko vzniku modrín

Môžete podniknúť niekoľko krokov, aby ste znížili pravdepodobnosť vzniku modrín:

Požiadajte o menšiu ihlu: WHO odporúča u starších ľudí používať užšie ihly.

WHO odporúča u starších ľudí používať užšie ihly. Na ranu zatlačte: Po odstránení ihly aplikujte na miesto vpichu silný tlak a obväz alebo náplasť si tam nechajte najmenej 6 hodín.

Po odstránení ihly aplikujte na miesto vpichu silný tlak a obväz alebo náplasť si tam nechajte najmenej 6 hodín. Vyhýbajte sa namáhavej činnosti: Nemali by ste dvíhať ťažké predmety okamžite po odbere krvi.

Nemali by ste dvíhať ťažké predmety okamžite po odbere krvi. Nenoste tesný odev: Tesné oblečenie môže zabrániť cirkulácii krvi a vyvinúť ďalší tlak na žily, čo vedie k väčšej modrine.

Tesné oblečenie môže zabrániť cirkulácii krvi a vyvinúť ďalší tlak na žily, čo vedie k väčšej modrine. Použite studený obklad na zníženie nepohodlia.

Ako sa čo najrýchlejšie zotaviť po odbere krvi

Modrina môže časom meniť svoju veľkosť a tvar. Postupom času sa môže zmeniť z modro-čiernej na zelenú a potom na žltú kým vybledne.

Na zmiernenie nepohodlia môžete vyskúšať: