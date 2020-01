Prezidentka: Ak ĽSNS vyhrá voľby, neznamená to, že aj zloží vládu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude po parlamentných voľbách z dôvodu rešpektu vôle ľudu rokovať s víťazom volieb aj v prípade, ak to bude ĽSNS. Neznamená to však, že lídra strany poverí zložením vlády a že by sa mu to podarilo. Povedala to po spoločnom novoročnom obede s bývalými prezidentmi Rudolfom Schusterom, Ivanom Gašparovičom a Andrejom Kiskom. Gašparovič si myslí, že zostaviť vládu bude po voľbách ťažké vzhľadom na rozličnosť názorov strán. Exprezidenti sa zhodli, že problémom je aj súčasný volebný systém.

Prezidentka zdôraznila, že hoci by k rokovaniu s lídrom ĽSNS pristúpila, neznamená to, že by strana vládu zložila. „Druhým predpokladom je väčšina v parlamente, a tu si musíme naozaj počkať na výsledok volieb. Či a ktorá strana bude spôsobilá vytvoriť koalíciu s dostatočnou podporou v parlamente,“ zdôraznila.

„Prial by som si, aby si občan dobre rozmyslel, koho bude voliť, a aby volil tak, aby bolo možné zostaviť vládu, ktorá bude fungovať po vymenovaní nie pol roka, rok, ale celý mandát,“ zdôraznil exprezident Gašparovič s tým, že hoci to hovorí nerád, má obavy o zostavovanie novej vlády. „Už dnes, či je to opozícia alebo koalícia, je vidieť, že majú rozličné názory na rozličné veci v zahraničnej politike aj vnútroštátnej,“ vysvetlil.

Schuster zároveň zdôraznil potrebu vysokej volebnej účasti. „Treba urobiť maximum, aby čo najviac ľudí prišlo voliť. Tam bude aj väčšia spravodlivosť v tom, kto zostaví vládu,“ podotkol. Skonštatoval tiež, že nech bol premiérom doteraz hocikto, vždy sa to skončilo nedobre. Potrebu vidí preto v zmene volebného systému. „Len to nikto nechce zmeniť, lebo je dobré byť politickým lídrom, ktorý si diktuje, kto bude poslancom,“ uviedol s tým, že systém je potrebné otočiť tak, aby si vyberali naozaj ľudia.

Rovnako to vidí aj Gašparovič. Podľa vlastných slov dlhodobo nesúhlasí so štruktúrou Slovenska a s delením krajiny na súčasné kraje. „Vždy som zastával filozofiu troch krajov plus Bratislava. Tieto kraje by potom boli aj volebnými krajmi,“ vysvetlil. Myslí si, že situácia na Slovensku k tejto zmene vládu napokon prinúti.

Kiska v tejto súvislosti súhlasí so zmenou volebného systému. Zdôraznil tiež, že k súčasnej politickej a spoločenskej situácii na Slovensku prispelo aj to, že vláda ako hrádza proti extrémizmu zlyhala. Myslí si, že ľudia sa utiekajú k takýmto silám aj kvôli nedôvere v justíciu a prerastení mafie do vysokej politiky.

„Bolo to veľmi plodné a zaujímavé rozprávanie,“ zhodnotila obed Čaputová. Exprezidenti jej podľa vlastných slov rozprávali aj o svojich skúsenostiach z obdobia, kedy boli vo funkcii, rovnako ako zo svojho súčasného fungovania v iných oblastiach. „Rozprávali sme sa aj o aktuálnej politickej situácii. Rozprávali sme sa veľa aj o zahraničnej politike a o mieste Slovenskej republiky v medzinárodnom kontexte,“ doplnila.

Gašparovič v súvislosti so zahraničnopolitickou situáciou zdôraznil, že Európska únia funguje spoločne s NATO a preto by aliancia nemala umelo hľadať nepriateľov a nemala by byť armádou len USA. Zdôraznil tiež potrebu spolupráce NATO a EÚ s Ruskom.