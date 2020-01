Prezidentka reagovala na prepustenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku

Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú prekvapilo prepustenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku z policajného zadržania. Trnka bol zadržaný v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa, vyšetrovateľ mu navrhoval väzbu.

„Ťažko sa mi to komentuje v tom zmysle, do akej miery je to správne rozhodnutie, pretože informácie k tomu nemám. V každom prípade, ak obvinenie platí ďalej, tak to obvinenie je vznesené v dvoch pomerne závažných skutkoch v kontexte toho, akú funkciu vykonával,“ povedala v piatok prezidentka po spoločnom novoročnom obede s exprezidentmi SR. Dodala tiež, že sa oboznámi s tým, čo bude medializované v súvislosti s nerozhodnutím o väzbe. „Trošku ma to prekvapilo,“ skonštatovala.

Trnku, ktorého zadržala vo štvrtok (16. 1.) Národná kriminálna agentúra, prepustili z policajného zadržania. Urobili tak príkazom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Trnka mal byť obvinený za jeho rozhovor s exministrom financií Jánom Počiatkom okolo kauzy Lemikon. Rozhovor zachytila kamera, ktorú mal Trnka nainštalovanú v kancelárii. Bývalý generálny prokurátor už čelí obvineniu zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Bolo voči nemu vznesené v decembri minulého roka preto, lebo neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní nahrávku z kauzy Gorila.