Policajti odhalili vandalov, ktorí poškodili židovský cintorín v Rajci

Na židovskom cintoríne v mestskej časti Rajca zvanej Skotňa poškodili 20 dobových náhrobných kameňov piati maloletí chlapci vo veku od deviatich do 12 rokov z okresu Žilina. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.

Doplnila, že poškodením náhrobných kameňov vznikla škoda vo výške najmenej 5000 eur. „Policajti zároveň zistili, že motívom konania maloletých neboli žiadne znaky rasovej, etnickej či náboženskej neznášanlivosti, nenávisti voči inej skupine osôb alebo propagácia ideológie, ktorá by smerovala k potláčaniu základných práv a slobôd,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa s tým, že trestné stíhanie maloletých bude vzhľadom na ich vek zastavené.

Podľa predsedu žilinskej Židovskej náboženskej obce Pavla Frankla pochádzajú náhrobné kamene väčšinou z konca 19. a prvej polovice 20. storočia. „Nie je to v prvom rade materiálna škoda. Tie kamene, až na dva kusy, sa dajú postaviť. Ide o morálne hľadisko – cintorín je mimo mesta v kopci pri ceste, ktorá vedie do hôr. Chodí tam málo ľudí, nikto tam nebýva. Ľudia, ktorí tam išli, išli tam cielene. Aby zvalili kamene a urobili zle mŕtvym. A to je z môjho pohľadu oveľa väčšia škoda ako to, že ich budeme musieť znovu postaviť,“ povedal Frankl po decembrovom poškodení náhrobných kameňov.