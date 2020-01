Hollywoodsky herec Kevin Costner sa dožíva 65 rokov

Jedným z najžiadanejších mužov Hollywoodu sa stal Kevin Costner vďaka filmu Dances with Wolves (Tanec s vlkmi, 1990). Medzi ďalšie filmy známeho a uznávaného herca patria historická romanca Robin Hood: Prince of Thieves (Robin Hood - Kráľ zbojníkov, 1991), pod ktorej réžiu sa podpísal Kevin Reynolds a The Bodyguard (Osobný strážca, 1992) v réžii Micka Jacksona.

Kevin Michael Costner sa narodil 18. januára 1955 v Lynwoode v Kalifornii ako najmladší z troch detí. Mal staršieho brata Dana, druhý brat zomrel pri narodení. Na strednej škole sa venoval športu, dokonca vážne uvažoval o kariére profesionálneho športovca.

Od roku 1973 študoval marketing na Kalifornskej štátnej univerzite a zároveň denne navštevoval herecké kursy. Až náhodné stretnutie s britským hercom Richardom Burtonom ho motivovalo, aby zanechal profesiu marketingového špecialistu, na ktorú získal aj diplom, a pracoval na splnení svojho hereckého sna.

Presťahoval sa s rodinou do Hollywoodu, pracoval istý čas aj na rybárskej lodi či ako vodič autobusu. Jeho premiérou na striebornom plátne bol nepresvedčivý film Sizzle Beach U.S.A. (Horúca pláž USA) z roku 1981. Objavil sa tiež v silnom životopisnom príbehu Frances (Graeme Clifford, 1982).

Napokon jeho úspešnú kariéru odštartoval western Silverado (1985) v réžii Lawrencea Kasdana. Nasledovali filmy z baseballového prostredia Bull Durham (Durhamskí býci, Ron Shelton, 1988) a Field of Dreams (Ihrisko snov, 1989) v réžii Phila Aldena Robinsona. Úlohy mu vzhľadom na športové skúsenosti sedeli ako uliate.

Už v roku 1990 sa dostavil prelomový úspech v podobe legendárneho filmu Tanec s vlkmi. Trojhodinová snímka s minimom dialógov v réžii samotného Costnera získala sedem Oscarov vrátane kategórií najlepší film roka a najlepšia réžia.

O rok neskôr Costner stvárnil hlavnú postavu vo filme JFK. Príbeh o vyšetrovaní atentátu na amerického prezidenta Kennedyho nakrútil Oliver Stone. Nasledoval divácky obľúbený film bol The Bodyguard (Osobný strážca). V snímke Micka Jacksona z roku 1992 vytvoril Costner dvojicu s vtedajšou popovou hviezdou Whitney Houstonovou.

Vo vrcholnej forme sa Kevin Costner predviedol tiež v chlapskej melodráme A Perfect World (Dokonalý svet, 1993) v réžii Clinta Eastwooda i v dobrodružnej sci-fi Kevina Reynoldsa Waterworld (Vodný svet, 1995).

Hlavné úlohy a prácu režiséra si Kevin Costner vyskúšal opäť v snímke The Postman (Posol budúcnosti, 1997) i vo westerne Open Range (Krajina strelcov, 2003). V roku 2000 zaujal publikum aj film Thirteen Days (Trinásť dní). Snímka priblížila dramatických trinásť dní počas tzv. Karibskej krízy v roku 1962, počas ktorých sa ľudstvo nachádzalo pred možnou jadrovou vojnou.

Svoj hrecký talent potvrdil Costner aj v Davisovej dobrodružnej dráme The Guardian (Záchranári, 2006). S Benom Affleckom a Tommym Lee Jonesom hrali vo filme The Company Men (Manažéri, 2011) - v aktuálnom príbehu Johna Wellsa o troch mužoch, ktorí stratili zamestnanie a sú nútení nanovo definovať svoj život. Objavil sa aj v žánre fantasy v snímke s názvom Man of Steel (Muž z ocele, 2013).

Americký herec Kevin Costner sa rozhodol v roku 2010, že pomôže svojím vynálezom britskému koncernu British Petroleum v boji proti ropnej škvrne v Mexickom zálive. Herec vlastní firmu, ktorá vyrába 1800-kilogramové centrifúgy. Toto zariadenie vymyslel Costner spolu so svojím bratom, vedcom, začiatkom 90. rokov. Stroj nasáva ropou znečistenú vodu z mora, odstredí ju vysokou rýchlosťou a vypustí 99 percent čistej vody a jedno percento ropy. „To je cesta na boj s ropou v 21. storočí,“ vyhlásil Costner v roku 2010 pre televíziu CNN.

Najznámejší „bodyguard“ navštívil v roku 2010 so svojou kapelou Modern West aj Bratislavu, aby tu odohral strhujúci koncert v štýle súčasného countryrocku. Požiadavky herca počas pobytu v Bratislave boli skromné. Najviac si zakladal na prvotriednom čajovom sete v šatni a ako fanúšik dobrého vína chcel mať exkluzívny výber slovenských vín, pričom si niekoľko balení objednal aj na cestu domov.

Kevin Costner je otcom ôsmich detí. Jeho veľkou vášňou je okrem herectva tiež šport, hudba a spev.

Filmovou novinkou hollywoodskej hviezdy sa stala v roku 2019 kriminálna dráma v réžii Johna Lee Hancocka - The Highwaymen (Diaľničná hliadka) nakrútená podľa skutočných udalostí.