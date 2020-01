V sklárskej spoločnosti si prezidentka vyskúšala fúkanie skla

„Spoločnosť Rona je zaujímavá tým, že je jedným z najväčších zamestnávateľov v Trenčianskom kraji, zamestnáva viac ako 1200 ľudí. Zároveň exportujú svoje produkty do viacerých krajín sveta. Mala som možnosť vyskúšať si, čo tí páni a dámy robia. Je to veľmi náročné prostredie a vedieť vyformovať tak krásne tvary z horúceho a tekutého materiálu nie je vôbec jednoduché. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť,“ povedala Čaputová.

Podľa člena predstavenstva spoločnosti Rona Štefana Hanáka dosiahli sklári z Lednických Rovní v minulom roku obrat viac ako 68 miliónov eur. Spoločnosť exportuje takmer 97 percent svojej produkcie do takmer 90 štátov sveta. Gro produkcie podľa neho tvoria kalíšky a poháre, ktorých strojovo vyrobia ročne asi 62 miliónov kusov, ručná produkcia predstavuje asi 1,5 milióna kusov.

Prezidentka vo štvrtok okrem Úradu TSK a trenčianskej radnice navštívila aj veliteľstvo Ozbrojených síl Slovenskej republiky a trenčianske centrum výnimočnosti pre odmínovanie.

„Navštívila som veliteľstvo pozemných síl, pretože práve pozemné sily sú rozhodujúcou zložkou každej armády. Sú pripravené brániť našich občanov v prípade ohrozenia, reprezentujú Slovensko a plnia úlohy v zahraničných misiách a operáciách, ale pravidelne aj pomáhajú pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof či iných nešťastí, ako to bolo aj pri tragickom požiari bytového domu v Prešove. O to dôležitejšie je, aby práve pozemné sily mali k dispozícii všetko, čo k plneniu svojich úloh potrebujú a na tom mi veľmi záleží,“ uviedla prezidentka na sociálnej sieti.

Pripomenula, že Slovensko je aj súčasťou NATO a v rámci neho na celom svete pôsobí 25 centier výnimočnosti. Jedno z nich je dislokované tiež v Trenčíne. „Keďže sme uznávanou krajinou v oblasti likvidácie munície, odrazom uznania našej expertízy je, že ide práve o Centrum výnimočnosti NATO pre likvidáciu nevybuchnutej munície. Túto expertízu v rámci školení a výcviku poskytujeme celej Aliancii. Sú to experti na odmínovanie pre všetky krajiny NATO. Je to naozaj výnimočná jednotka, máme naozaj skvelých ľudí, skvelé kapacity, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách sveta,“ zdôraznila hlava štátu.