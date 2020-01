Video: Vodiči zachytili neuveriteľnú scénu. Pred "cestou smrti" varujú lesníci aj polícia

JEDINEČNÉ VIDEO: STÁDO SA PREHNALO CEZ CESTU, VODIČI TO ZVLÁDLI NA JEDNOTKU Stret so zverou sa nemusí skončiť šťastne. Aj ten najlepší vodič a najúčinnejší bezpečnostný systém často nedokáže zabrániť zrážke. Polícia SR - Nitriansky kraj Nečakané vybehnutie diviny priamo pod kolesá auta končí neodvratne. Na jednej strane úhynom zvieraťa, na druhej často rozsiahlym poškodením auta a zranením osádky. Ako teda postupovať, ak príde k tejto „nezavinenej“ udalosti? Akonáhle ste zastavili s vozidlom kvôli nárazu, zapnite na aute výstražné osvetlenie a na cestu inštalujte výstražný trojuholník. To je prvý krok, ktorým zabránite prípadným ďalším škodám. Následne zvolajte políciu. Tá upozorní miestny poľovnícky zväz, ktorý sa postará o odpratanie diviny. V žiadnom prípade sa zvieraťa nedotýkajte. Môže byť len omráčené a ranené a ublížiť vám. Tak isto zviera nenakladajte a neberte ho so sebou napriek tomu, že máte škodu, boli by ste obvinení z pytliactva.