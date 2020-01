Fotky, ktoré si ukladáte na internet či posielate cez sociálne siete, sa kontrolujú

Fotografie, ktoré si užívatelia ukladajú na internet či posielajú cez sociálne siete, spoločnosti z dôvodu bezpečnosti kontrolujú. Aktuálne to priznala spoločnosť Apple. Tá využíva špeciálne nástroje na identifikáciu fotografií, ktoré by mohli vykazovať znaky detskej pornografie alebo akéhokoľvek iného zneužívania detí. Na januárovej konferencii CES 2020 v americkom Las Vegas to uviedla Jana Horváthová, ktorá vo firme dohliada na bezpečnosť. Fotografie kontrolujú aj sociálne siete Facebook či Twitter.

Žiadne podrobnosti Apple nekonkretizoval, predpokladá sa, že ide o algoritmy a nie o fyzické osoby, ktoré obsah kontrolujú. „Ak požadujeme od veľkých IT spoločností zodpovednosť za obsah uložený prostredníctvom ich služieb a ich podporu boja proti detskej pornografii, musíme rátať s narušením súkromia užívateľov,“ uviedol IT expert Peter Dostál zo spoločnosti Aliter Technologies.

Fotografie kontrolujú aj ďalšie veľké firmy ako Facebook, Google, Microsoft alebo Twitter. „Tí využívajú nástroj PhotoDNA, ktorý všetky nahrané snímky porovnáva so svojou databázou so škodlivým obsahom. Keď niektorá fotografia obsahuje zhodu, putuje na posudzovanie zamestnancom určeným špeciálne pre tieto prípady,“ vysvetlil Dostál.

V minulosti došlo ku niekoľkým krádežiam dát na cloude, napríklad nahých fotiek viacerých celebrít. „Vo všetkých týchto prípadoch hekeri službu neprelomili, zmocnili sa však hesiel užívateľov a citlivé fotky jednoducho stiahli. Je preto lepšie chrániť si svoje heslá a ku cloudu pristupovať aspoň formou dvojstupňového overovania,“ doplnil Dostál.