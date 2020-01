EP vyzval eurokomisiu, aby pripravila zákon o rovnakých nabíjačkách pre mobily

Érsek: Do konca januára by mala byť vyhlásená súťaž na D1 s tunelom Višňové

VČERA - 14:04 Ekonomické

Súťaž na dostavbu diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala by mala byť vyhlásená do konca januára tohto roka. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister dopravy Árpád Érsek.