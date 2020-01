Premiér: Trnkovo zadržanie ukazuje, že neexistujú nijaké chránené osoby

Zásah, pri ktorom Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ukazuje, že dnes neexistujú nijaké chránené osoby, voči ktorým by orgány činné v trestnom konaní nemohli zasiahnuť, pokiaľ majú podozrenia z porušenia zákona. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

„Rozviazanie rúk polícii a nové zákonné postavenie policajného prezidenta boli kľúčovými krokmi k dosiahnutiu tohto stavu. S o to väčším znepokojením vnímam posledné výroky opozície, že pozíciu policajného prezidenta treba opäť spolitizovať,“ doplnil predseda vlády.

Trnku zadržala NAKA v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa a obvinila ho. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Viac informácií má poskytnúť neskôr. Trnku podľa zverejnenej fotografie zadržali v jeho dome v Hamuliakove. Zadržanie a obvinenie Trnku by malo podľa Denníka N súvisieť s konverzáciou s exministrom financií Jánom Počiatkom (Smer-SD), ktorá je nahratá na video. Bavia sa na nej spolu o spore Tiposu s firmou Lemikon či emisnej kauze.

Parlamentná opozícia sa pýta, prečo zadržanie neprišlo skôr

Opozičná strana SaS označila zadržanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku za dobrú správu pre Slovensko. Zároveň sa však pýta, prečo polícia konala až teraz. TASR o tom informoval Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia strany.

„Už pred dvomi mesiacmi sme hovorili, aby bol Dobroslav Trnka vyšetrovaný vo väzbe, pretože bolo prinajmenšom zrejmé, že bude mať možnosť ovplyvňovať vyšetrovanie. Otázkou teraz je, komu všetkému pomohol čas, ktorý dala polícia Dobroslavovi Trnkovi na slobode," uviedol predseda strany Richard Sulík.

Podľa SaS bude veľmi náročné dočkať sa celej pravdy a spravodlivého procesu. „Trnka je stelesnením mafie, ktorá tu počas vlády Smeru rozťahovala svoje chápadlá. Polícia by však mala v záujme očisty justície konať ráznejšie. NAKA by si tak mala prísť, okrem Trnku, aj pre Počiatka, Bödöra či iných. Až vtedy by sme možno všetci s údivom pozerali, ako by ich cela donútila rozprávať,“ načrtol poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS).

Ráznejšie konanie očakávalo aj hnutie OĽaNO. „Čas, ktorý mu takto NAKA zbytočne poskytla na zametenie stôp a dohodnutie postupu so svojimi skorumpovanými priateľmi, úplne zbytočne sťaží ďalšie procesy vedúce k uplatneniu spravodlivosti,“ myslí si líder hnutia Igor Matovič. Doplnil, že podobne nepochopiteľne NAKA dodnes nevykonala ani domové prehliadky a nezadržala ani Moniku Jankovskú, Jána Počiatka, Norberta Bödöra a ďalších, ktorí v rukách spravodlivosti mali skončiť už veľmi dávno.

„Dnešné trnkobranie je jednou z najprospešnejších akcií slovenskej polície. Uvidíme, či dnešné ráno je len počiatkom a zároveň koncom, alebo to bude mať aj pokračovanie,“ uviedlo v reakcii hnutie Sme rodina.

Mimoparlamentná koalícia PS/Spolu označila zadržanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku za správny, logický a očakávaný krok. "Na obnovu dôvery v štát a jeho inštitúcie však potrebujeme viac," upozornila s tým, že Monika Jankovská, Ján Počiatek a Norbert Bödör sú stále na slobode. TASR o tom informovala hovorkyňa Silvia Hudáčková.

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga hovorí, že Trnka je len jedným z chápadiel mafie, ktorá pomáhala kryť ťažké zločiny proti štátu a konkrétnym ľuďom. Všetky kauzy, ktoré Trnka riešil, by mala podľa neho prokuratúra znova preveriť a vyšetriť. „Celá verejnosť oceňuje zadržanie Dobroslava Trnku. Stále však máme nezodpovedané tri otázky. Prečo to trvalo až dva mesiace od trestného podania, ktoré sme podali? A prečo nebol zadržaný aj Ján Počiatek, Monika Jankovská?“ hovorí.